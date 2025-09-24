लोन लेकर दोस्त को उधार दिए डेढ़ करोड़, छह EMI भरी फिर मिलना-जुलना बंद… बैंक से आई ‘आफत’ तो उड़े होश

कल्याणपुर में एक कारोबारी को मोटा मुनाफा का लालच देकर 1.35 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसे लिए और भाई की जमीन पर लोन कराकर रकम हड़प ली। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एसीपी कल्याणपुर से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर के एक कारोबारी से 1.35 करोड़ की ठगी हो गई। ठग ने मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर पहले रकम ली और फिर पीड़ित के रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसे लिए। आखिर में भाई की जमीन पर लोन करवाकर 1.35 करोड़ रुपये हड़पकर परिवार समेत रफूचक्कर हो गया। पीड़ित ने मंगलवार को एसीपी कल्याणपुर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। यह है पूरा मामला रोशन नगर निवासी मोहम्मद मेराजुद्दीन दरवाजे का कारोबार करते हैं। उनके मुताबिक सिविल लाइंस निवासी युवक उन्नाव के स्लाटर हाउस में काम करता है। उसने व्यापार में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। विश्वास में आकर उन्होंने नवंबर 23 में बचत करके रखे एक लाख रुपए दे दिए। उसके बाद फिर 15 मार्च 2024 को रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसा लेकर 11 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं छह क्रैडिट कार्ड से पांच लाख रुपए लेकर उसे दे दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित ने कई बैंकों से उनके नाम पर लोन कराए और चेक के जरिए रकम निकाल ली। दिसंबर 2024 को मेरे भाई की जमीन दिखाकर उनके नाम से 58 लाख रुपए का लोन कराया। शक न हो इसके लिए आरोपित ने लोन की ईएमआई भी मई 2025 तक भरी और रिश्तेदारों से ली गई रकम का ब्याज भी दिया।

विश्वास बनाए रखने के लिए तीन बार में करीब साढ़े तीन लाख रुपए वापस भी किए। फिर मिलना और फोन उठाना बंद कर दिया। इस पर उन्हें शंका हुई तो तलाश शुरू की। पता चला कि पहले हीरामन पुरवा में रहता था बाद में नवाबगंज, मसवानपुर और फिर सिविल लाइंस में रहने लगा। वह लगातार ठिकाने बदलता था, लेकिन वह समझ नहीं पाए।