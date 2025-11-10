Language
    कानपुर में जमीन, मकान, फ्लैट की आज और कल नहीं होगी रजिस्ट्री, करोड़ों के राजस्व का नुकसान

    By Ashutosh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:19 AM (IST)

    कानपुर में सर्वर में बदलाव के कारण सोमवार और मंगलवार को जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। विवाह पंजीकरण भी बाधित रहेंगे, पर कार्यालय खुले रहेंगे। सर्वर में समस्या के कारण रजिस्ट्रियों की संख्या घटी है और लोगों को स्लॉट मिलने में देरी हो रही है। इस समस्या से रजिस्ट्री कार्यालय को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्वर में बदलाव के कारण सोमवार और मंगलवार को जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। शादी के पंजीकरण भी नहीं हो सकेंगे। सर्वर में काम होने के कारण रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, लेकिन दफ्तर खुले रहेंगे। अफसर और कर्मचारी अन्य काम निपटाएंगे। करीब सवा माह से सर्वर में काफी दिक्कत चल रही है। इस कारण रजिस्ट्रियों की संख्या घटी हैं।

    पूरे अक्टूबर माह से अब तक रजिस्ट्री दफ्तर का सर्वर प्रेरणा में दिक्कत रही है। काफी धीमी गति या बिल्कुल बंद रहने के कारण जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में लोगों को स्लाट मिलने के तीन-चार दिन इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों को रजिस्ट्री होने के बाद प्रिंट लेने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह समस्या प्रदेशभर में चल रही है। शादियों के पंजीकरण भी नहीं हो पा रहे हैं। सर्वर की क्षमता बढ़ाते हुए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। प्रेरणा के दगा देने से रजिस्ट्री दफ्तर को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

     

    अक्टूबर में रजिस्ट्री की स्थिति

    • अक्टूबर 2024
    • उपनिबंधन दफ्तर-रजिस्ट्री-कुल आय
    • जोन एक-1319-1835.33
    • जोन दो-1083-1437.79
    • जोन तीन-1364-2072.85
    • जोन चार-1472-2092.38
    • बिल्हौर-1199-391.15
    • घाटमपुर-912-198.66
    • नर्वल-959-396.52
    • योग-8308-8424.68

     

     

    • उपनिबंधन दफ्तर-रजिस्ट्री-कुल आय
    • जोन एक-939-1304.48
    • जोन दो-1056-1455.23
    • जोन तीन-938-1291.17
    • जोन चार-1125-1426.55
    • बिल्हौर-919-398.23
    • घाटमपुर-608-120.90
    • नर्वल-672-370.69
    • योग-6257-6367.25


    नोट-धनराशि लाख में