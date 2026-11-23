जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों के दौरे शुरू हो गए है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष लाल सिंह आर्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करने आए। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी।

वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, जबकि समाजवादी पार्टी अपराधियों से गठजोड़ करने वाली पार्टी है। सपा की सरकार बनने की आशंका मात्र से प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग चिंतित हो उठते हैं। योगी सरकार में अपराधी पस्त हैं और जनता मस्त है।



केशव नगर स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में बातचीत करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा शासनकाल की अराजकता और अपराध के दौर को देख चुकी है। अब वह दोबारा उस स्थिति में नहीं लौटना चाहती। सपा नेताओं की बयानबाजी से उनकी मानसिकता सामने आ रही है।

भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह अनुशासित संगठन है। नेतृत्व जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेगा, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे जिताने में जुट जाएंगे। भाजपा को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि देश के 22 राज्यों में भाजपा अथवा उसके गठबंधन की सरकारें हैं।

उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान की जानकारी दी। बताया कि समरसता संकल्प यात्रा 29 नवंबर को इटावा पहुंचेगी। 30 नवंबर को औरैया में आयोजन के बाद शाम चार बजे कानपुर पहुंचेगी।