बिल्हौर के उत्तरीपुरा में जीटी रोड किनारे मिला मजदूर का शव, हत्या की आशंका

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    बिल्हौर के उत्तरीपुरा में जीटी रोड के किनारे एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक दुर्गा प्रसाद गौतम के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 

    संवाद सहयोगी, जागरण. बिल्हौर। उत्तरीपुरा के नाथूझाल गांव निवासी युवक का शव मंगलवार सुबह उत्तरीपुरा स्थित सहकारी समिति के पास जीटी रोड किनारे पड़ा मिला। सिर, मुंह और शरीर पर चोटों के निशान देख स्वजन ने हत्या की आशंका जाहिर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं फारेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए।

    नाथूझाल गांव निवासी 50 वर्षीय दुर्गा प्रसाद गौतम उर्फ राजू पुत्र कन्हैयालाल खेतीबाड़ी के साथ मजदूरी करते थे। परिवार में पत्नी अंजू देवी, चार बेटे आशीष, अर्जुन, आजाद, आलोक और एक बेटी शिल्पी हैं। बेटे आशीष ने बताया कि सोमवार शाम लगभग सात बजे पिता मछली लेने की बात कहकर गांव से धान लदे ट्रैक्टर में बैठकर उत्तरीपुरा बाजार गए थे।


    देर रात तक वापस न लौटने पर खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। मंगलवार सुबह आसपास के लोगों ने उत्तरीपुरा सहकारी समिति के पास जीटी रोड किनारे शव पड़ा देख सूचना दी। जानकारी पर स्वजन व ग्रामीण पहुंच गए। युवक की मौत से स्वजन बेहाल हो गए। सिर, मुंह और शरीर पर चोटों के निशान देख स्वजन ने हत्या की आशंका जाहिर की।

    मौके पर पहुंचे एसीपी मंजय सिंह, इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने जांच पड़ताल की। वहीं फारेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी वाहन की टक्कर से मौत होने की आशंका प्रतीत हो रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वजन और ग्रामीणों ने मौके पर कोई रगड़ या घसीट के निशान न देखकर किसी दूसरी जगह हत्या कर शव जीटी रोड किनारे फेके जाने की आशंका जताई।