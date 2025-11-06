जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर चौराहे से बारादेवी होते हुए नन्दलाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन ने बुधवार को छह करोड़ 28 लाख रुपये की किस्त जारी कर दी। सड़क चौड़ीकरण के लिए कुल 20.96 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। तीन दशकों से दबाव झेल रही इस सड़क की लंबाई लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है। प्रस्तावित परियोजना पूरी होने के बाद यातायात सुचारू हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी।



लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर प्रति किलोमीटर लागत लगभग 5.98 करोड़ रुपये आएगी। चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के बाद यह सड़क न केवल आसपास के क्षेत्रों बल्कि पूरे शहर के लिए राहत का कारण बनेगी। वर्तमान समय में किदवई नगर से बारादेवी तक के रास्ते पर हर रोज़ हजारों वाहनों का दबाव रहता है।

ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात सुबह और शाम के समय तो जाम के कारण हालात बेहद खराब हो जाते हैं। संकरी सड़क और लगातार बढ़ता ट्रैफिक यहां बड़ी समस्या बना हुआ है। योजना पूरी होने पर भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी। टेंपो और ई-रिक्शा के कारण जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है। चौड़ीकरण से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि हादसों की संभावना भी कम होगी। इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां चौड़ीकरण की जरूरत महसूस हो रही थी।

बाजार के लोगों को राहत बारादेवी बाजार और आसपास के इलाकों से खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी अब बड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने इस योजना को प्राथमिकता से लेते हुए शासन को भेजा था। बीते माह शासन की वित्त व्यय समिति ने सड़क निर्माण के लिए 20.96 करोड़ रुपये बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं बुधवार को शासन ने निर्माण के लिए शासन ने 6.28 करोड़ रुपये बजट जारी कर दिया।