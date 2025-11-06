Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में सड़क का होगा चौड़ीकरण, जाम से भी म‍िलेगी मुक्‍त‍ि

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:08 AM (IST)

    कानपुर में किदवई नगर से नन्दलाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन ने पहली किस्त जारी कर दी है। 20.96 करोड़ रुपये के बजट में से 6.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे यातायात सुचारू होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर चौराहे से बारादेवी होते हुए नन्दलाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन ने बुधवार को छह करोड़ 28 लाख रुपये की किस्त जारी कर दी। सड़क चौड़ीकरण के लिए कुल 20.96 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। तीन दशकों से दबाव झेल रही इस सड़क की लंबाई लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है। प्रस्तावित परियोजना पूरी होने के बाद यातायात सुचारू हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी।

    लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर प्रति किलोमीटर लागत लगभग 5.98 करोड़ रुपये आएगी। चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के बाद यह सड़क न केवल आसपास के क्षेत्रों बल्कि पूरे शहर के लिए राहत का कारण बनेगी। वर्तमान समय में किदवई नगर से बारादेवी तक के रास्ते पर हर रोज़ हजारों वाहनों का दबाव रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात

    सुबह और शाम के समय तो जाम के कारण हालात बेहद खराब हो जाते हैं। संकरी सड़क और लगातार बढ़ता ट्रैफिक यहां बड़ी समस्या बना हुआ है। योजना पूरी होने पर भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी। टेंपो और ई-रिक्शा के कारण जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है। चौड़ीकरण से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि हादसों की संभावना भी कम होगी। इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां चौड़ीकरण की जरूरत महसूस हो रही थी।

    बाजार के लोगों को राहत

    बारादेवी बाजार और आसपास के इलाकों से खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी अब बड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने इस योजना को प्राथमिकता से लेते हुए शासन को भेजा था। बीते माह शासन की वित्त व्यय समिति ने सड़क निर्माण के लिए 20.96 करोड़ रुपये बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं बुधवार को शासन ने निर्माण के लिए शासन ने 6.28 करोड़ रुपये बजट जारी कर दिया।

     

    किदवई नगर से नंदलाल चौराहे तक तक निर्माण और चाैड़ीकरण के लिए शासन बजट की पहली किस्त जारी कर दी है। सड़क निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जल्द कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।
    अनूप कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी