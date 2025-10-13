कानपुर में एक्टिव है चाबी बनाने के नाम पर घरों की चोरी करने वाला गैंग, यूं हुआ राजफाश
कानपुर के चमनगंज में चाबी बनाने के बहाने घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दो आरोपी गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी का माल बरामद हुआ। आरोप है कि उन्होंने एक बुजुर्ग दंपति के घर से तीन लाख के जेवर चुराए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पहुंची। चौबेपुर में भी एक बंद घर से चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चार लाख का नुकसान हुआ है।
जागरण संवाददाता,कानपुर। चाबी बनाने के नाम पर घरों की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग का राजफाश करते हुए चमनगंज पुलिस दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने चमनगंज में एक वृद्ध दंपती के घर में रखी अलमारी से करीब तीन लाख रुपये के जेवरात पार कर दिए थे। पुलिस टीम ने आपरेशन त्रिनेत्र द्वारा लगाए गए 100 सीसी कैमरों की फुटेज की मदद से दोनों को फजलगंज से गिरफ्तार कर लिया।
चमनगंज के आनंद बाग निवासी रामप्रकाश राठौर के घर में रविवार को अलमारी की चाबी बनाने के लिए दो युवक पहुंचे। दोनों ने उन्हें और उनकी पत्नी कुसुमा देवी को बातों में फंसा लिया। इस बीच आरोपितों ने उनकी बहू अलका की अलमारी से करीब तीन लाख रुपये के जेवरात पार कर दिए। घटना की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत चमनगंज पुलिस से की।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर दोनों की तलाश शुरु की। जिसके बाद पुलिस ने 100 सीसी कैमरों की फुटेज की मदद से फजलगंज चौराहे पर स्थित होटल के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपित मध्य प्रदेश के जनपद धार निवासी सिकंदर सिंह और सतनाम सिंह हैं। चमनगंज थाना प्रभारी संजय राय ने बताया कि आरोपितों के पास चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया। आरोपित अलमारी की चाबी बनाने के बहाने घरों मे दाखिल होकर टप्पेबाजी कर जेवरात व नकदी पार करते थे। दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
इधर, बंद मकान का ताला तोड़ कर नकदी व जेवर किए चोरी
चौबेपुर के बूढ़नपुर गांव में रविवार की रात बंद मकान का ताला तोड़ कर चोरों ने नकदी व जेवरात समेत चार लाख का माल पार कर दिया। सुबह ताला टूटा देख पड़ोसियों से चोरी की जानकारी होने पर पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस को तहरीर दी है। बूढ़नपुर गांव निवासी संजय राजपूत ने बताया कि शनिवार को वह लोग परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था।रविवार की रात चोरों ने ताला तोड़ कर अल्मारी में रखी 35 हजार की नकदी व सोने चांदी के जेवरात समेत चार लाख का माल पार दिया। सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने चोरी की जानकारी दी। जिसके बाद वह लोग गांव पहुंचे। इधर मामले में तहरीर देने के बाद उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने गांव पहुंच कर पड़ताल शुरू की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।