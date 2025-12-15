KDA: कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन में बदलाव, जानें आपका क्षेत्र किस जोन में

जागरण संवाददाता, कानपुर। KDA Zone: कानपुर शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी को लेकर केडीए ने 61 साल बाद अपने जोनों की सीमा में बदलाव किया है। अभी तक केडीए में चार जोन थे, जिन्हें अब नगर निगम की तर्ज पर छह कर दिया गया है। जोन एक और दो को दो-दो भागों में बांटा है, जबकि जोन तीन और चार को उसी तरह रखा गया है। सभी जोन में अफसरों को तैनात कर दिया गया है ताकि जनता की समस्याओं को तुरंत निस्तारण किया जा सके। यह व्यवस्था गुरुवार से लागू कर दी गई।

सीमा तय करने के साथ ही उसमें कौन सी योजनाओं आ रही है वह भी तय की गई हैं। केडीए की सीमा का नक्शा भी तय कर दिया गया है। वर्तमान समय में केडीए की सीमा में 41 लाख आबादी रहती है। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि छोटे-छोटे जोन बनाए गए हैं ताकि जनता की समस्याओं का प्रभावी पयर्वेक्षण और जन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जा सके। बता दें शहर के विकास और विस्तार के लिए केडीए का गठन वर्ष 1974 में हुआ था।



इस तरह बांटे गए हैं जोन

जोन एक ए सीमा - प्रयागराज रोड (केडीए सीमा) से उत्तर दिशा की और का क्षेत्र जीटी रोड पर स्थित रावतपुर चौराहा से कंपनी बाग चौराहा, डाल्फिन चौराहा, वीएसएसडी कालेज रोड से गंगा बैराज तथा गंगा नदी के दक्षिण केडीए की सीमा तक का क्षेत्र

प्रमुख योजनाएं - चकेरी, आशियाना, कृष्णा नगर, जाजमऊ, पोखरपुर, नाचघर, बिरहाना रोड, दलेलपुरवा, रायपुरवा, सीसामऊ, गुटैया, ग्वालटोली, खलासी लाइन। जोन एक बी सीमा- जीटी रोड स्थित रावतपुर चौराहा से कन्नौज रोड (विकास प्राधिकरण सीमा) से विकास क्षेत्र की बाउंड्री सम्मिलित करते हुए जनपद उन्नाव का सभी क्षेत्र जोन एक ए की सीमा तक ।

प्रमुख योजनाएं - ओल्ड कानपुर, दीनदयाल नगर, सिग्नेचर सिटी, अन्नपूर्णा इन्क्लेव, ख्यौरा बांगर, लखनपुर, हरिकृष्ण नगर, चैतन्य विहार, इंदिरा नगर, दयानंद विहार, मुखर्जी विहार, कल्याणपुर सी ब्लाक, केडीए ग्रीन्स।

जोन दो ए सीमा- जीटी रोड पर कल्याणपुर-पनकी रोड- इटावा रोड से कानपुर देहात का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करते हुए उत्तर में कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा तक

प्रमुख योजनाएं- गौतम विहार, जवाहरपुरम, रतनपुर, प्रगति इन्क्लेव, शताब्दी नगर , मंदाकिनी इन्क्लेव, रामगंगा इन्क्लेव, महावीर नगर विस्तार।



जोन दो बी सीमा- जीटी रोड पर कल्याणपुर पनकी रोड से कानपुर देहात की सीमा लेते हुए दक्षिण की और कानपुर सेंट्रल से झांसी रेलवे लाइन के उत्तरी हिस्से अफीम कोठी चौराहे तक।

प्रमुख योजनाएं- कालपी नगर, इस्पात नगर, व्यापार नगर, पनकी, काकादेव, विजय नगर, शास्त्री नगर, नरायनपुरवा, एफडब्ल्यू एरिया दादानगर, दबौली।

जोन तीन सीमा - झासी रेलवे लाइन के दक्षिणी हिस्से अफीम कोठी चौराहा से हमीरपुर रोड पांडु नदी तक एवं पांडु नदी का पूर्वी हिस्सा लेते हुए केडीए की सीमा तक ।

प्रमुख योजनाएं - गुजैनी, अंबेडकर नगर, रविदासपुरम, तात्याटोपे नगर, रतनलाल नगर, जरौली, वैष्णवी विहार, वैदेही विहार, जरौली, खांडेपुर, अर्रा, मौरंग मंडी, अर्रा बिनगवां, बूढपुर, मछरिया, गुलमोहर विहार, बर्रा, डब्ल्यू ब्लाक जूही कला, बीएम मार्केट, डब्ल्यू ब्लाक कैनाल पटरी, किदवई नगर, एस ब्लाक जूही कला, जूही सफेद कालोनी, जूही, निराला नगर, वसुधा विहार।