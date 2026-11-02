न्यू कानपुर सिटी योजना की CM योगी से लॉन्चिंग की तैयारी, 597 प्लॉट, कीमत 60 हजार रुपये तक

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लांच कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर पत्र भेजकर समय मांगा है। वहीं अभी भूखंड बिक्री की कीमत तय होनी बाकी है। माना जा रहा है कि 50 से 60 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर कीमत रखी जाने की संभावना है। योजना के पहले फेज के 597 भूखंड के आवेदन लेने और लाटरी कराने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी।

मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में केडीए वर्ष 1996 से न्यू कानपुर सिटी योजना ला रहा है। वर्तमान समय में 153.31 हेक्टेयर में योजना तीन फेज में लाई जा रही है। पहला फेज 55.59 हेक्येटर में लाया जा रहा है। इसमें 597 भूखंड विकसित किए गए है।

केडीए योजना में 75 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सिस्टम, सीवर, पेयजल और सड़क का निर्माण करा रहा है। योजना को उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) से भी कागजी स्वीकृति भी दे दी है। योजना में सारी अड़चन खत्म हो गई है। अब बस जनता के लिए खोला जाना बाकी है।