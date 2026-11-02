Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 2 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

दालों में अरहर फूल 13500 से 13600 रुपये तथा चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। सरसों कोल्हू तेल का भाव 19000 से 19100 रुपये रहा। शक्कर दाना एम.30 के दाम बढ़कर 6200 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये रहा।
वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 186500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 141200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
कानपुर बाजार भाव
कानपुर, सोमवार | थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2800–2825
|आर.आर. 21
|2850–2900
|गेहूं फार्म
|3000–3100
|जौ
|2900–3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2300–2400
|मकाई
|2300–2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6900–7000
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4300–4400
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|दाल
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|13500–13600
|अरहर स्पेशल
|10700–10800
|चना दाल
|8600–8700
|मटर दाल
|5300–5400
|मसूर मलका
|6950–7000
|मसूर दाल
|7150–7200
|उड़द दाल
|8500–13500
|उड़द धोवा
|10000–12000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (₹)
|आटा
|1600–1650
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1700–1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|लाही
|8050–8150
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|10000–15000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11800–12800
|मूंगफली दाना बटाली
|11500–13000
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|तेल
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|19000–19100
|अलसी
|19400–19500
|अंडी
|18100–18200
खली (प्रति क्विंटल)
|खली
|भाव (₹)
|सरसों
|3400–3450
|अलसी
|7200–7300
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2160–2157
|मयूर
|2160–2157
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5550–5650
|देशी भेली
|5550–5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|एम.30
|6200–6400
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|ब्रांड / स्थान
|भाव (₹)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैय्या
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना
|प्रकार
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|16500–16600
कानपुर सराफा भाव
चांदी और सोने के भाव
|धातु / प्रकार
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|186500
|सिक्का (प्रति नग)
|2200–2300
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|141200
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|105100–105600