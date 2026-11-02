Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 2 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को थोक बाजार में कई प्रमुख जिंसों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ वस्तुओं के दाम में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।

दालों में अरहर फूल 13500 से 13600 रुपये तथा चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। सरसों कोल्हू तेल का भाव 19000 से 19100 रुपये रहा। शक्कर दाना एम.30 के दाम बढ़कर 6200 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये रहा।