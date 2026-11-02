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Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 2 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 02 Nov 2026 07:56 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 2 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में कई जिंसों के भाव स्थिर रहे

  2. शक्कर दाना एम.30 के दाम बढ़कर 6200-6400 रुपये हुए

  3. चांदी 186500 रुपये और सोना 141200 रुपये प्रति 10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को थोक बाजार में कई प्रमुख जिंसों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ वस्तुओं के दाम में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।

दालों में अरहर फूल 13500 से 13600 रुपये तथा चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। सरसों कोल्हू तेल का भाव 19000 से 19100 रुपये रहा। शक्कर दाना एम.30 के दाम बढ़कर 6200 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये रहा।

वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 186500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 141200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 

कानपुर बाजार भाव

कानपुर, सोमवार | थोक भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2800–2825
आर.आर. 21 2850–2900
गेहूं फार्म 3000–3100
जौ 2900–3000
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2300–2400
मकाई 2300–2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
चना 6700–6800
अरहर 6900–7000
मसूर 5800–6000
मटर 4300–4400
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000

दाल (प्रति क्विंटल)

दाल भाव (₹)
अरहर फूल 13500–13600
अरहर स्पेशल 10700–10800
चना दाल 8600–8700
मटर दाल 5300–5400
मसूर मलका 6950–7000
मसूर दाल 7150–7200
उड़द दाल 8500–13500
उड़द धोवा 10000–12000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल भाव (₹)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

जिंस भाव (₹)
आटा 1600–1650
मैदा 1610–1660
सूजी 1700–1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
लाही 8050–8150
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–15000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11800–12800
मूंगफली दाना बटाली 11500–13000
सेहुंआ 5000–5500

तेल (प्रति क्विंटल)

तेल भाव (₹)
सरसों कोल्हू 19000–19100
अलसी 19400–19500
अंडी 18100–18200

खली (प्रति क्विंटल)

खली भाव (₹)
सरसों 3400–3450
अलसी 7200–7300
अंडी 1400–1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (₹)
बावर्ची 2160–2157
मयूर 2160–2157

गुड़ (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5550–5650
देशी भेली 5550–5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (₹)
एम.30 6200–6400

देशी घी (प्रति क्विंटल)

ब्रांड / स्थान भाव (₹)
खुर्जा 73000–73500
औरैय्या 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना

प्रकार भाव (₹)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (₹)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000

रुई (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (₹)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500–16600

कानपुर सराफा भाव

चांदी और सोने के भाव
धातु / प्रकार भाव (₹)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 186500
सिक्का (प्रति नग) 2200–2300
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 141200
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 105100–105600

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