संवाद सहयोगी, बिठूर (कानपुर)। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को बिठूर के विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भोर पहर से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। ब्रह्मावर्त घाट, गुदारा घाट, छप्पर घाट और रानी लक्ष्मीबाई घाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुरक्षा के लिए घाटों पर गोताखोर तैनात रहे श्रद्धालुओ को रानी लक्ष्मीबाई चौराहे से दो किलोमीटर तक पैदल चलकर गंगा स्नान करना पड़ रहा है।

श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दूध, दही, फूल और फल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ब्रह्मेश्वर महादेव और महाकालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ रही। कानपुर नगर, देहात, उन्नाव, बांदा,जालौन, समेत अन्य जनपदों से श्रद्धालु बसों और निजी वाहनों से बिठूर पहुंचे। लोगों ने गंगा स्नान के बाद दान-पुण्य किया और जरूरतमंदों को वस्त्र व आवश्यक सामान वितरित किए।