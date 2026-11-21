जागरण संवाददाता, कानपुर। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए मारीशस का रास्ता खुल रहा है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, स्किल इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसडीसी) के सहयोग से युवाओं को वहां रोजगार दिलाने की पहल की गई है।

सरकारी समझौते (जीटूजी) के तहत मारीशस की दो कंपनियों में 100 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। खास बात यह है कि नौकरी के लिए तैयार करने से लेकर भाषा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता तक की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। चयनित युवाओं को भारतीय मुद्रा के हिसाब से 44 हजार से 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिल सकेगा।



आइटीआइ के नोडल प्रधानाचार्य हरीश मिश्रा ने बताया कि मारीशस की अल्फा कांट्रैक्टिंग लिमिटेड और मावेंसी लिमिटेड में टेक्नीशियन रिपेयर, पेस्ट टेक्नीशियन, प्लंबर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर और कारपेंटर के पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके लिए 18 से 45 वर्ष आयु के पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे।