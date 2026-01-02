कानपुर में महिला ने की सुसाइड, बच्चा न हो पाने से कई दिनों से तनाव में थी

जागरण संवाददाता, कानपुर। हड़हा गांव में विवाह के पांच वर्ष बाद भी संतान न होने से अवसाद में चल रही महिला ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बिधनू के हड़हा निवासी होटल संचालक शिव खिलावन यादव का विवाह पांच वर्ष पहले बांदा पछनेही गांव निवासी बाबूराम यादव की 26 वर्षीय बेटी शिवानी से हुआ था। पति ने बताया कि विवाह के तीन साल बाद शिवानी ने बेटी को जन्म दिया था।

समय से पहले प्रसव होने से जन्म होते ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद संतान न होने से वह तनाव में रहने लगी। गुरुवार रात शिवानी ने उससे दूसरा विवाह करने की बात कही तो वह नाराज होकर कमरे से बाहर सो गया।