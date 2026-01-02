Language
    कानपुर में महिला ने की सुसाइड, बच्चा न हो पाने से कई दिनों से तनाव में थी

    By Sarvesh Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। हड़हा गांव में विवाह के पांच वर्ष बाद भी संतान न होने से अवसाद में चल रही महिला ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    बिधनू के हड़हा निवासी होटल संचालक शिव खिलावन यादव का विवाह पांच वर्ष पहले बांदा पछनेही गांव निवासी बाबूराम यादव की 26 वर्षीय बेटी शिवानी से हुआ था। पति ने बताया कि विवाह के तीन साल बाद शिवानी ने बेटी को जन्म दिया था।

    समय से पहले प्रसव होने से जन्म होते ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद संतान न होने से वह तनाव में रहने लगी। गुरुवार रात शिवानी ने उससे दूसरा विवाह करने की बात कही तो वह नाराज होकर कमरे से बाहर सो गया।

    देर रात नींद खुलने पर कमरे में गया तो शिवानी का शव पंखे के कुंडे पर लटक रहा था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए।

    थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि महिला बच्चे न होने से अवसाद में थी। किसी प्रकार कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।