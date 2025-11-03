कानपुर में बैंक के लिए निकली महिला का सड़क किनारे मिला शव, सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका
एक महिला का शव सड़क के किनारे पाया गया जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।
संवाद सहयोगी,कल्याणपुर। सचेंडी थानाक्षेत्र के गज्जापुरवा रोड सोमवार देर शाम सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लिया। महिला के पास मिली बैंक पासबुक से उनकी पहचान कानपुर देहात के अकबरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम खोखा निवासी 45 वर्षीय रेशमा के रूप में हुई है। मृतका के सिर में चोट के निशान के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। स्वजन ने सोमवार को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
भीमसेन क्रासिंग से गज्जापुरवा रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर देवीदीन के खेत के सामने सड़क किनारे शव पड़ा मिला। गांव के पप्पू ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। मृतका के कपड़ों से एक बैंक पासबुक मिली, जिससे उसकी शिनाख्त हो सकी। जिसके बाद स्वजन को घटना की जानकारी दी गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतका के सिर के दाहिनी ओर गहरी चोट के निशान और बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। आसपास खून भी मिला है जिससे आशंका है कि महिला की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है।
पुलिस के मुताबिक पति पप्पू ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है।दो बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है। रेशमा शनिवार सुबह घर से बारा में स्थित बैंक आफ बड़ौदा जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई तो सोमवार को अकबरपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
एसीपी पनकी शिखर ने बताया कि शव की शिनाख्त हो गई है स्वजन को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद स्थितियां साफ हो सकेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला ने बैंक से पैसे निकाले या नहीं। यह भी देखा जा रहा कि यह हत्या लूट के उद्देश्य से तो नहीं की गई। वहीं पुलिस को किसी करीबी के इस घटनाक्रम में शामिल होने का शक है।
