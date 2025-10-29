Language
    कानपुर में युवती ने दारोगा पर लगाया अभद्रता का आरोप, मची खलबली; ACP को सौंपी जांच

    By Vipin Trivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    कानपुर में एक युवती ने दारोगा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच ACP को सौंपी गई है। पुलिस विभाग निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहा है।

    पीड़ित युवती ने डीसीपी दक्षिण से लगाई न्याय की गुहार। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा की एक युवती ने कुरियां चौकी में तैनात दारोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई है। डीसीपी ने मामले की जांच एसीपी घाटमपुर को सौंपी है।

    युवती के मुताबिक उसकी बहन को गांव का ही एक युवक अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी शिकायत उसके पिता ने पुलिस से की थी, जिसमें आरोपित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मंगलवार को कुरियां चौकी में तैनात दारोगा आरोपित को लेकर उसके घर पहुंचा, जिसकी जानकारी पर वह भी स्वजन समेत वहां पहुंच गई।

    उन्होंने बहन के बारे में जानकारी करना चाहा। आरोप है कि इस पर दारोगा ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। विरोध पर तमाचा जड़कर सीने में हाथ मारकर धक्का दे दिया। गिरने से उसकी नाक और चेहरे पर चोटें आयीं। इतना ही नहीं ग्रामीणों के विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी।

    डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बालिग होने पर युवती को कोर्ट ने उसके पति के सिपुर्द कर दिया था, जिसके बाद वह सामान लेने आया तो युवती के स्वजन ने पहुंचकर हंगामा किया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस के रोका तो उसने भी भिड़ने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी मामले की जांच एसीपी घाटमपुर को दी गई है। जांच रिपोर्ट में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। 