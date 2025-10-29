कानपुर में युवती ने दारोगा पर लगाया अभद्रता का आरोप, मची खलबली; ACP को सौंपी जांच
कानपुर में एक युवती ने दारोगा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच ACP को सौंपी गई है। पुलिस विभाग निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहा है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा की एक युवती ने कुरियां चौकी में तैनात दारोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई है। डीसीपी ने मामले की जांच एसीपी घाटमपुर को सौंपी है।
युवती के मुताबिक उसकी बहन को गांव का ही एक युवक अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी शिकायत उसके पिता ने पुलिस से की थी, जिसमें आरोपित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मंगलवार को कुरियां चौकी में तैनात दारोगा आरोपित को लेकर उसके घर पहुंचा, जिसकी जानकारी पर वह भी स्वजन समेत वहां पहुंच गई।
उन्होंने बहन के बारे में जानकारी करना चाहा। आरोप है कि इस पर दारोगा ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। विरोध पर तमाचा जड़कर सीने में हाथ मारकर धक्का दे दिया। गिरने से उसकी नाक और चेहरे पर चोटें आयीं। इतना ही नहीं ग्रामीणों के विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी।
यह भी पढ़ें- कानपुर में सीवर खोदाई को लेकर मचा हंगामा, आपस में व्यापारी भिड़े; मची अफरातफरी
डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बालिग होने पर युवती को कोर्ट ने उसके पति के सिपुर्द कर दिया था, जिसके बाद वह सामान लेने आया तो युवती के स्वजन ने पहुंचकर हंगामा किया।
सूचना पर पहुंची पुलिस के रोका तो उसने भी भिड़ने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी मामले की जांच एसीपी घाटमपुर को दी गई है। जांच रिपोर्ट में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।