कानपुर में युवती ने दारोगा पर लगाया अभद्रता का आरोप, मची खलबली; ACP को सौंपी जांच

जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा की एक युवती ने कुरियां चौकी में तैनात दारोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई है। डीसीपी ने मामले की जांच एसीपी घाटमपुर को सौंपी है। युवती के मुताबिक उसकी बहन को गांव का ही एक युवक अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी शिकायत उसके पिता ने पुलिस से की थी, जिसमें आरोपित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मंगलवार को कुरियां चौकी में तैनात दारोगा आरोपित को लेकर उसके घर पहुंचा, जिसकी जानकारी पर वह भी स्वजन समेत वहां पहुंच गई।

