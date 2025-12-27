Language
    पति को इतना पीटा कि टूट गया बेलन, फिर सिलबट्टे से किए ताबड़तोड़ वार; कानपुर में पत्नी का कबूलनामा

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    कानपुर के टिकरा गांव में शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद पत्नी वीरांगना ने पति रविशंकर सविता की हत्या कर दी। पहले बेलन से हमला किया, फिर सिल के बट्टे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। टिकरा गांव में बुधवार देर शाम शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद पत्नी ने पहले बेलन से पति पर हमला किया। बेलन टूट गया तो पति के सिर पर सिल के बट्टे से ताबड़तोड़ वार कर मार डाला था।

    पुलिस ने शुक्रवार को हत्यारोपित पत्नी को गांव के बाहर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। वहीं, चार वर्षीय बेटे जय को मृतक रवि के भाई संतोष और दादी बिटोला ने अपने पास रख लिया।

    थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमनरायन विश्वकर्मा ने बताया कि बुधवार देर शाम पति रविशंकर सविता उर्फ पप्पू और उसकी पत्नी वीरांगना शराब के नशे में झगड़ गए थे। झगड़ा इतना बढ़ा था कि दोनों ने एक-दूसरे को जमकर पीटा। नशे में धुत वीरांगना ने पति रविशंकर को पहले बेलन से पीटा।

    सिर पर बेलन लगने से सिर फट गया और बेलन का एक हत्था भी टूट गया। इसके बाद पत्नी ने मसाला पीसने वाला पत्थर उठाकर एक के बाद कई बार सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे, जिससे अधिक रक्तस्राव के चलते उसकी मौत हो गई थी।

    वीरांगना से टिकरा पुलिस भी थी परेशान

    वीरांगना और रविशंकर के बीच आए दिन झगड़ा होता था। वीरांगना अक्सर नशे में पुलिस चौकी पहुंच जाती थी, उसकी नशेबाजी को लेकर पुलिस भी परेशान रहती थी। महिला होने के नाते समझा-बुझाकर घर भेज देते थे। वहीं, गांव वाले भी उससे वाद-विवाद करने से बचते थे।