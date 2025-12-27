पति को इतना पीटा कि टूट गया बेलन, फिर सिलबट्टे से किए ताबड़तोड़ वार; कानपुर में पत्नी का कबूलनामा

जागरण संवाददाता, कानपुर। टिकरा गांव में बुधवार देर शाम शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद पत्नी ने पहले बेलन से पति पर हमला किया। बेलन टूट गया तो पति के सिर पर सिल के बट्टे से ताबड़तोड़ वार कर मार डाला था।

पुलिस ने शुक्रवार को हत्यारोपित पत्नी को गांव के बाहर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। वहीं, चार वर्षीय बेटे जय को मृतक रवि के भाई संतोष और दादी बिटोला ने अपने पास रख लिया।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमनरायन विश्वकर्मा ने बताया कि बुधवार देर शाम पति रविशंकर सविता उर्फ पप्पू और उसकी पत्नी वीरांगना शराब के नशे में झगड़ गए थे। झगड़ा इतना बढ़ा था कि दोनों ने एक-दूसरे को जमकर पीटा। नशे में धुत वीरांगना ने पति रविशंकर को पहले बेलन से पीटा।

सिर पर बेलन लगने से सिर फट गया और बेलन का एक हत्था भी टूट गया। इसके बाद पत्नी ने मसाला पीसने वाला पत्थर उठाकर एक के बाद कई बार सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे, जिससे अधिक रक्तस्राव के चलते उसकी मौत हो गई थी।