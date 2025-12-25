नशेबाज पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, पुलिस वालों से गाली-गलौज कर धो डाला घर… अब फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा कस्बे में एक नशेबाज पत्नी ने अपने नशेबाज पति के सिर पर धारदार भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। शातिर पत्नी सुबह अपने बेटे को लेकर फरार हो गयी।

टिकरा कस्बे निवासी रविशंकर सविता उर्फ पप्पू टाइल्स पत्थर लगाने का काम करता था। वह पत्नी वीरांगना और 4 साल के बेटे जैन के साथ परिवार से अलग एक अलग मकान में रहता था।दोनो पति पत्नी अक्सर शराब पीकर आपस मे झगड़ते थे।

मृतक रविशंकर के पिता ने बताया बुधवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आपस मे मारपीट हुई।इसी मारपीट में रविशंकर के सिर पर किसी भारी धारदार वस्तु से हमला किया गया। हमले से रविशंकर बुरी तरह घायल हो गया जिसे इलाज के लिए पहले कल्याणपुर सीएचसी फिर हैलेट भेजा गया जहां गुरुवार तड़के रविशंकर ने दम तोड़ दिया। मामले में थानाप्रभारी बिठूर इंस्पेक्टर प्रेमनारायन विश्वकर्मा ने बताया परिजनों के मुताबिक पति पत्नी शराबी है। अक्सर दोनो में शराब पीने के बाद विवाद होता था। मामले में फारेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाई जा रही है। फरार पत्नी की तलाश की जा रही है।

आंगन में फैला पड़ा खून जिस जगह आंगन में दम्पति में मारपीट हुई वहां काफी जगह खून के बहने के निशान हैं।जीने पर रखे मृतक पति के कपड़े भी रक्त से सने थे।पास में लकड़ी का बैठका भी रखा था।गांव वालों में चर्चा थी कि पत्नी वीरांगना ने लोहे की कुल्हाड़ी से हमला किया है और कुल्हाड़ी कही छिपा दी है।