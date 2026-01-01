Kanpur Mandi Bhav: 1 जनवरी 2026 का मंडी भाव, ये रहीं अनाज से लेकर सराफा तक कीमतें

दालें (प्रति क्विंटल) अरहर फूल 9900–10000 रुपये, अरहर स्पेशल 7500–7600 रुपये, चना दाल 6300–6400 रुपये, मटर दाल 4300–4400 रुपये, मसूर मलका 6800–6850 रुपये, मसूर दाल 6750–6800 रुपये, उड़द दाल 7000–13000 रुपये, उड़द धोवा 8200–10200 रुपये, मूंग दाल 8000–9500 रुपये और मूंग धोवा 8500–10000 रुपये रही।

दलहन (प्रति क्विंटल) चना 5000–5100 रुपये, अरहर 5500–5600 रुपये, मसूर 5650–5850 रुपये, मटर 3500–3600 रुपये, उड़द हरा 10800–11100 रुपये, उड़द काला 5500–7000 रुपये और मूंग 6000–7800 रुपये दर्ज की गई।

गल्ला (प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2625–2675 रुपये, आरआर 21-2700–2750 रुपये, गेहूं फार्म 2800–2850 रुपये, जौ 2250–2350 रुपये, ज्वार 2100–2150 रुपये, बाजरा 2000–2250 रुपये और मकई 1900–2200 रुपये रही।

जागरण संवाददाता, कानपुर। खुले बाजार में गुरुवार को अनाज, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर, घी, बारदाना और रुई के थोक भाव इस प्रकार दर्ज किए गए।

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800–4000 रुपये, बासमती नंबर-1 10500–11000 रुपये, सेला 3000–4000 रुपये और बासमती नंबर-2 7000–8000 रुपये रहा।

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1500–1600 रुपये, मैदा 1540–1580 रुपये और सूजी 1560–1600 रुपये दर्ज हुई।

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 6500–6600 रुपये, अलसी 4600–5000 रुपये, अंडी 4800–5000 रुपये, तिल्ली 8100–9800 रुपये, मूंगफली दाना शिवपुरी 10500–11500 रुपये, बटाली 10300–11500 रुपये और सेहुआ 4000–4500 रुपये रही।

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू 15100–15200 रुपये, अलसी तेल 14400–14500 रुपये और अंडी तेल 13900–14000 रुपये रहा।

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों 2750–2800 रुपये, अलसी 5900–6000 रुपये और अंडी 1400–1450 रुपये दर्ज की गई।

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची और मयूर 1764–1770 रुपये रही।

गुड़ (प्रति क्विंटल)

पन्सेरा 4100–4200 रुपये, मंगलोर लड्डू 4550–4600 रुपये और देशी भेली 4500–4700 रुपये दर्ज हुआ।

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

एम-30 4340–4400 रुपये रही।

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा 67000–68000 रुपये, औरैया 61000–62000 रुपये और माधौगढ़ 64000–65000 रुपये दर्ज हुआ।

बारदाना

3 वीएस 5200–6500 रुपये, हरा पट्टा 7000–7200 रुपये, बीटी 8600–8800 रुपये और एटी रहा।

सुतली (प्रति क्विंटल)

72 इंच 13000–13500 रुपये और 90 इंच 15000–16000 रुपये रही।

रुई (प्रति क्विंटल)

गुजरात (797) 13000–13100 रुपये और देशी बंगाल 14000–14100 रुपये रही।

सराफा बाजार

कानपुर में चांदी 999 टंच 236000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। चांदी सिक्का 2300–2400 रुपये प्रति नग बिका। सोना बिस्कुट 137100 रुपये प्रति 10 ग्राम, सोना रवा समान भाव पर रहा, जबकि गिन्नी 102000–102500 रुपये प्रति नग दर्ज की गई।