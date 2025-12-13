Kanpur Weather Update: कानपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर, छाया घना कोहरा, IMD ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Weather Update: हिमालय की पहाड़ियों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार की सुबह से शहर में कोहरा और धुंध का ऐसा मौसम बना कि सड़क पर 50 मीटर दूरी पर भी साफ नहीं दिखा। पहाड़ों से आ रही सर्द हवा की वजह से रात का न्यूनतम तापमान दो दिन से 6.4 डिग्री पर ठहर गया है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री दर्ज किया गया।



पूरब से आ रही नम हवा की वजह से कोहरा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब सुबह और शाम का मौसम घने कोहरे और दिन में नरम धूप वाला ही रहेगा। शनिवार की सुबह भी घने कोहरे से हुई। हाल यह रहा कि सुबह सात बजे के बाद तक सड़क पर वाहनों को लाइट जलाकर गुजरना पड़ा। शनिवार को कानपुर से कम न्यूनतम तापमान केवल मुजफ्फरनगर का रहा। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी कर रखी है।