पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने बदला कानपुर के मौसम का मिजाज, दिन और रात का तापमान सामान्य से भी नीचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। ऊंचे पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने शुक्रवार को मौसम का मिजाज ही बदल दिया। चौबीस घंटे के अंदर ही रात का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया । न्यूनतम तापमान भी इस सीजन में पहली बार 9.2 डिग्री पर पहुंचा है जो सामान्य से भी 5.7 डिग्री कम है।

दिन का तापमान भी सामान्य से कम रहा है। प्रदेश में सबसे कम तापमान भी कानपुर में ही रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में दिन में भी सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है।



पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने से बने मौसम में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के हिमपात ने सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। पहाड़ों से आ रही से हवा ने तापमान को नीचे गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को 4.6 से लेकर 07 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है।