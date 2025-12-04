Kanpur Weather Update: कानपुर में ठंड की शुरुआत, ला नीना के असर से कोहरे और धुंध में लिपटा रहा शहर

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Weather Update: ला नीना के असर से बुधवार को पूरे दिन कोहरे और धुंध में शहर लिपटा रहा। पिछले 24 घंटे में रात का तापमान 4.3 बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया लेकिन फिर भी वातावरण में सर्दी बनी रही। जबकि एक दिन पूर्व 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह से कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। ला नीना के असर से इस सीजन में सर्दी ज्यादा पड़ने की संभावना है।

सीएसए के मौसम विज्ञान केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में 95 और न्यूनतम प्रतिशत 55 रहा। पूरे दिन उत्तर-पश्चिमी दिशा से औसतन तीन किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलती रही। आगामी दिनों में नमी की वजह से धुंध और ऊंचे बादल रहेंगे। इससे धूप में थोड़ी नरमी बनी रहेगी।