Kanpur Weather Update: कानपुर में ठंड की शुरुआत, ला नीना के असर से कोहरे और धुंध में लिपटा रहा शहर
Kanpur Weather Update: कानपुर में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ला नीना के प्रभाव से शहर कोहरे और धुंध में लिपटा रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। तापमान में ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Weather Update: ला नीना के असर से बुधवार को पूरे दिन कोहरे और धुंध में शहर लिपटा रहा। पिछले 24 घंटे में रात का तापमान 4.3 बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया लेकिन फिर भी वातावरण में सर्दी बनी रही। जबकि एक दिन पूर्व 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह से कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। ला नीना के असर से इस सीजन में सर्दी ज्यादा पड़ने की संभावना है।
सीएसए के मौसम विज्ञान केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में 95 और न्यूनतम प्रतिशत 55 रहा। पूरे दिन उत्तर-पश्चिमी दिशा से औसतन तीन किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलती रही। आगामी दिनों में नमी की वजह से धुंध और ऊंचे बादल रहेंगे। इससे धूप में थोड़ी नरमी बनी रहेगी।
वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि दित्वा चक्रवाती तूफान की वजह से ऊपरी सतह पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इसी बीच, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है जिसकी वजह से वातावरण में सर्दी बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में रात में बादल आने से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। धूप के तेवर नरम पढ़ने और उत्तर पश्चिमी हवा चलने से दिन में सर्दी का अहसास होता रहा। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई खास असर नहीं पड़ा। फिलहाल, अगले पांच दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा, धुंध होने के आसार हैं। किसानों को सलाह है कि 15 दिसंबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। इसलिए फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें।
