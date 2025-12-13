Kanpur Weather Update: पहाड़ों से बर्फीली हवा आने से सर्द रही रात, अब दिन में भी बढ़ेगी ठंडक

जागरण संवाददाता, कानपुर। Aaj Ka Mausam: पहाड़ों से बर्फीली हवा आने से प्रदेश में कानपुर में गुरुवार की रात सबसे सर्द रही। शुक्रवार को दिन में गुनगुनी धूप निकलने से शहरवासियों को राहत महसूस हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान में कमी रहने और इसके बाद तापमान बढ़ने के आसार जताए हैं।

विक्षोभ के प्रभावी होने से 48 से 72 घंटों के बाद तापमान में तेजी से कमी हो सकती है। अगले सप्ताह से कानपुर मंडल में दिन और रात में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.7 और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।