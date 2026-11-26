जागरण संवाददाता,कानपुर। मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता पहचान पत्र में नाम और फोटो संबंधी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कहीं फोटो बदलने पर नाम में त्रुटि हो गई है तो कहीं पहचान पत्र में दर्ज नाम और फोटो का मिलान नहीं हो रहा है। इन समस्याओं को लेकर एक सप्ताह में डेढ़ सौ से अधिक शिकायतें जिला संपर्क केंद्र के कंट्रोल रूम में दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा फार्म डाउनलोड नहीं होने और बीएलओ के फोन नहीं उठाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतों के निस्तारण के लिए बीएलओ को लगाया गया है।

इस अभियान में अब तक नए मतदाताओं के 29640 आवेदन फार्म छह, नाम हटाने के लिए फार्म सात के 5966 और मतदाता सूची में संशोधन के लिए फार्म आठ के 8158 आवेदन जमा हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी अभियान में लगाए गए हैं, हालांकि क्षेत्र में उनकी सक्रियता कम दिखाई दे रही है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि जो शिकायतें मिल रही हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। बीएलओ और ईआरओ स्वयं घर-घर जाकर जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने 40 से अधिक एप और पोर्टल की सेवाओं को ईसीआई नेट पर एकीकृत किया है। यह एप हिंदी-अंग्रेजी समेत 23 भाषाओं में उपलब्ध है।