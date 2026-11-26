आलोक तिवारी, कानपुर। फिल्म और वेबसीरीज की शूटिंग के लिए अपनी कंपू धीरे-धीरे निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दकी की फिल्म रात अकेली है, वरुण धवन की फिल्म बवाल और मनोज वाजपेयी की फिल्म गांधी एंड माय मदर के कई सीन यहां के मुहल्लों में फिल्माएं गए है।

अभी बालीवुड अभिनेता सन्नी कौशल और अभिनेत्री बिपाशा बसु की वेबसीरीज बाराबंकी की शूटिंग चल रही है। फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोग इसके पीछे की वजह यहां की लोकेशन और कम प्रोडक्शन कास्ट मान रहे हैं। उनके मुताबिक यहां के मोहल्लों में बने पुराने घर, उनकी नक्काशी, बरामदे, बालकनी की डिजाइन आदि पीरियड फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हैं। इससे निर्माता कम बजट में आसानी से अपना सेट तैयार कर लेते हैं और फिल्म को आन लोकेशन सीन का कलेवर भी मिल जाता है।



लाइन प्रोड्यूसर मो. रिजवान बताते हैं कि आजकल आन लोकेशन शूटिंग वाली फिल्में और वेबसीरीज सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। मध्य क्षेत्र में कई ऐसे पुराने मोहल्ले है, जो अंग्रेजों के शासन काल में विकसित हुए थे। इनमें से ज्यादातर घर आज भी अपने पुराने स्वरूप में है। अंग्रेजी शासनकाल की घटनाओं पर आधारित फिल्में तैयार करने वाले निर्माता इन्हें काफी पसंद करते हैं।

वहीं लोग अब ऐसी कहानियां पसंद करने लगे हैं, जिनमें उन्हें लगे कि ये घटना उनके आसपास ही कहीं हो रही हो। ऐसे में छोटे शहरों की कहानी दिखाने के लिए यहां की लोकेशन काफी मुफीद है, साथ ही यहां सारे संसाधन और प्रतिभावान जूनियर कलाकर भी आसानी से मिल जाते हैं



कास्टिंग डायरेक्टर सलमान अख्तर ने बताया कि फिल्म और वेबसीरीज की शूटिंग के लिए सेट तैयार करने में काफी खर्च आता था, लेकिन आनलोकेशन शूट में ये खर्च लगभग आधा हो जाता है। इससे निर्माता और निर्देशक ऐसी लोकेश ढूंढते है, जो उनकी फिल्म के लिए मुफीद भी हौ और जहां आसानी से शूटिंग की जा सके। उनकी ये सारी मांगें कानपुर के कई मुहल्लों में पूरी हो जाती है। इस लिए वे अब यहां शूटिंग करना पसंद कर रहे हैं।

ये मुहल्ले शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंद मो. रिजवान ने बताया कि पीरियड फिल्मों की शूटिंग के लिए आनंदबाग, पीरोड, गांधी नगर, धनकुट्टी और फूलबाग सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा लाल इमली रोड और जाजमऊ की टेनरियां भी निर्माताओं को शूटिंग के लिए काफी पसंद है। उन्होंने बताया कि फिल्म निर्देशक मीरा राय ने आनंदबाग चौराहा को एक बार देखने के बाद तुरंत यहां शूटिंग करने की इच्छा जाहिर कर दी थी।