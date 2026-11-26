जागरण संवाददाता, कानपुर। नेपाल से चरस खरीदकर जयपुर और मुंबई में तस्करी करने जा रही कर्नलगंज की आरोपित निक्की उर्फ साजिया सिद्दकी और प्रेमी फैसल को गुरुवार सुबह गुमटी क्रासिंग के पास जीटी रोड पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से दो पिठ्ठू बैग में 10.320 किलो चरस बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 10 करोड़ बताई गई।

निक्की का पति सईद नाटा शहर का बड़ा अपराधी था, जिसकी चुनावी रंजिश में मार्च 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद साथियों ने निक्की को अपराध की गद्दी की कमान सौंप दी। उसके घर पर अपराध की साजिश रची जाती थी।

करीब पांच साल पहले रिश्तेदार ने उसे ड्रग्स तस्करी में जोड़ा और नेपाल और मुंबई के ठिकाने बताए। तब से वह प्रेमी संग मिलकर अजमेर और मुंबई में चरस-गांजे की तस्करी करने लगे। कर्नलगंज के छोटे मियां हाता और गम्मू खां का हाता अपराधियों का बड़ा गढ़ बना हुआ है। यहां कई लोग अलग-अलग गिरोह कई लोग ड्रग्स की तस्करी में भी संलिप्त हैं, जो नेपाल और छत्तीसगढ़ से चरस व गांजा लाकर शहर में व अन्य जिलों के साथ ही मुंबई में सप्लाई कर रहे हैं।

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे ही एक गिरोह के दो आरोपित कर्नलगंज के छोटे मियां का हाता निवासी निक्की और साथी फैसल को गुरुवार सुबह गुमटी क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों नेपाल से टूरिस्ट बस से आए थे। यहां से वे जयपुर और वहां से साथियों को चरस देकर मुंबई भिजवाने की तैयारी में थे।

दोनों के पास बस की टिकट भी मिली है। फैसल निक्की से 12 साल छोटा है। निक्की के पति सईद नाटा की हत्या के कुछ साल बाद से वह निक्की के साथ रहने लगा था। सईद नाटा की हत्या के बाद से उसके अपराधी साथी निक्की के घर पर बैठकर वारदातों की साजिश रचते हैं।

दोनों आरोपितों के पास से 10.320 किलो चरस, 8600 रुपये, 275 रुपये नेपाली करेंसी, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।डीसीपी ने बताया कि निक्की के रिश्तेदार समेत कुछ और तस्करों की तलाश में टीम लगी है। अजमेर के गिरोह को भी ट्रेस किया जा रहा है।

महिलाएं संभाल रही मादक पदार्थों की तस्करी की कमान कर्नलगंज के छोटे मियां हाता निवासी निक्की ही नहीं बल्कि इससे पहले क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने कंघी मोहाल निवासी शबनम बेगम उर्फ चच्ची भी 3.131 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। शबनमम के पति का निधन होने के बाद वह प्रेमी रियाज उर्फ खटोला के साथ रहने लगी थी, लेकिन डेढ़ माह पहले प्रेमी एक किलो चरस व पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।