कानपुर के इस गांव में ‘नककटा’ का आतंक, दहशत में ग्रामीण, डीएम तक पहुंचा मामला



गुमानीपुर गांव के निवासी पीड़ित अवधेश ने बताया कि यह अलवर पूरे गांव के लिए आतंक बन चुका है। उसके काटने से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक में चोट पहुंचाई है। अवधेश खुद भी उसकी इस हरकत का शिकार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर का व्यवहार हिंसक है। मामूली बातों पर वह झगड़ पड़ता है और अचानक झपट्टा मारकर सामने वाले की नाक पर काट लेता है। कई लोगों की नाक तो इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है।



एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि अगर कोई किसी तरह अपनी नाक बचा भी लेता है, तो अलवर उसका अंगूठा या कान चबा लेता है। लोग अब उससे इतने आतंकित हैं कि गांव में उसका पता नाम से नहीं बल्कि नककटा के घर कहकर पूछा जाता है। बच्चे और महिलाएं तो उसके घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं।



जनता दर्शन में मौजूद अफसर भी ग्रामीणों की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसे संबंधित डीसीपी को जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस गांव में जाकर वास्तविक स्थिति की पड़ताल करे और यदि आरोप सही पाए जाएं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।



डीएम ने कहा कि किसी व्यक्ति को गांव में इस तरह आतंक फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम करेगा।