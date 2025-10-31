कानपुर के इस गांव में ‘नककटा’ का आतंक, दहशत में ग्रामीण, डीएम तक पहुंचा मामला
कानपुर के गुमानीपुरवा गांव में 'नकटका' नाम के एक व्यक्ति का आतंक फैला हुआ है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि अलवर नाम का एक युवक, जिसके दांत चूहे से भी ज्यादा तेज हैं, झगड़े के दौरान लोगों की नाक काट लेता है। इस 'नकटका' के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। ककवन थाना क्षेत्र के गांव गुमानीपुरवा से शुक्रवार को कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के जनता दर्शन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीबो-गरीब शिकायत रखी, जिसे सुनकर डीएम समेत वहां मौजूद सभी अधिकारी और फरियादी हैरान रह गए। पीड़ित ने बताया कि उनके गांव में अलवर नाम का एक युवक है, जिसके दांत चूहे से ज्यादा पैने हैं। वह आए दिन झगड़े के दौरान लोगों की नाक काट लेता है।
गुमानीपुर गांव के निवासी पीड़ित अवधेश ने बताया कि यह अलवर पूरे गांव के लिए आतंक बन चुका है। उसके काटने से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक में चोट पहुंचाई है। अवधेश खुद भी उसकी इस हरकत का शिकार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर का व्यवहार हिंसक है। मामूली बातों पर वह झगड़ पड़ता है और अचानक झपट्टा मारकर सामने वाले की नाक पर काट लेता है। कई लोगों की नाक तो इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है।
एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि अगर कोई किसी तरह अपनी नाक बचा भी लेता है, तो अलवर उसका अंगूठा या कान चबा लेता है। लोग अब उससे इतने आतंकित हैं कि गांव में उसका पता नाम से नहीं बल्कि नककटा के घर कहकर पूछा जाता है। बच्चे और महिलाएं तो उसके घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं।
जनता दर्शन में मौजूद अफसर भी ग्रामीणों की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसे संबंधित डीसीपी को जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस गांव में जाकर वास्तविक स्थिति की पड़ताल करे और यदि आरोप सही पाए जाएं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
डीएम ने कहा कि किसी व्यक्ति को गांव में इस तरह आतंक फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम करेगा।
