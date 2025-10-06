ये है कानपुर की यूपी 112, सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचती फटाफट

कानपुर पुलिस की यूपी 112 सेवा ने त्वरित प्रतिक्रिया से अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगस्त में 21178 और सितंबर में 22890 सूचनाओं पर तुरंत पहुंचकर कई लोगों की जान बचाई और आपराधिक घटनाओं को रोका। बेहतर रिस्पांस टाइम के कारण कानपुर यूपी 112 प्रदेश के कमिश्नरेट में पहले स्थान पर रहा। सितंबर में चोरी की घटनाओं से संबंधित सूचनाएं भी बढ़ी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश के कमिश्नरेट के सात जिलों में कानपुर की यूपी 112 सबसे पहले सूचनाओं पर पहुंचती है, जिससे आत्महत्या करने वाले कई लोगों की जान तक बचाई जा सकी है तो वहीं कई अपराधिक घटनाएं भी होने से रुकी है। अगस्त में 21178 सूचनाओं पर तो सितंबर माह में 22890 सूचनाओं पर यूपी 112 की 139 पीआरवी पहुंची। पुलिस के इसी रिस्पांस टाइम और ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं पर पहुंचने की वजह से सितंबर 2025 में कानपुर की यूपी 112 प्रदेश के सात कमिश्नरेट में अव्वल रही, जबकि प्रदेश के जिलों में सातवीं रैंक प्राप्त की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमिश्नरेट पुलिस लंबे समय से आआइटी के साथ मिलकर विशेष साफ्टवेयर की मदद से पुलिस रिस्पांस व्हीकल की लोकेशन तय करती है। इसका असर अब दिखने भी लगा है। तीन साल पहले कमिश्नरेट पुलिस की यूपी 112 का रिस्पांस टाइम औसत आठ से 10 मिनट के बीच था, लेकिन धीरे-धीरे ये रिस्पांस टाइम घटकर लगभग साढ़े छह मिनट के आसपास आ चुका है।

जुलाई माह में यूपी 112 का रिस्पांस टाइम पर 7:03 मिनट था। वहीं अगस्त में 6:31 मिनट हो गया। सितंबर में ये रिस्पांस टाइम 6:36 मिनट व अक्टूबर में 6:32 मिनट आ गया। पुलिस आयुक्त के स्टाफ आफिसर राजेश पांडेय ने बताया कि पुलिस का रिस्पांस टाइम काफी सुधरा है, जिससे जो भी सूचनाएं आती हैं। उन्हें पीआरवी ज्यादा से ज्यादा अटैंड कर रही है, जिससे प्रदेश के कमिश्नरेट जिलों में कानपुर में पहला स्थान व प्रदेश में जिलों में सातवां स्थान मिला है।