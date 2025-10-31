कानपुर यूनिवर्सिटी की बड़ी पहल, शोध को अंतरराष्ट्रीय मान्यता तो मिलेगा नकद पुरस्कार

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में अब ऐसे शिक्षकों एवं शोधार्थियों को नकद पुरस्कार का सम्मान मिलेगा जिनके शोध कार्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिले और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों ने प्रकाशित किया हो। ऐसे शोधकर्ताओं को हरेक शोध कार्य के लिए छह से लेकर 24 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसका फैसला छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू), कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में किया गया है। विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्यों और प्रकाशनों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नई ‘रिसर्च अवार्ड एवं इंसेंटिव नीति’ को जारी किया है।





विश्वविद्यालय के सेंटर फार एकेडमिक्स में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय के सभी डीन, निदेशक, विभागाध्यक्ष, प्राधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे। कुलपति ने बताया कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और शोधार्थियों को उच्च प्रभाव वाले अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अनुसंधान प्रतिष्ठा को सुदृढ़ता मिलेगी। विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा और शिक्षकों एवं शोधार्थियों के भीतर प्रतिस्पर्धा, नवाचार और उत्कृष्टता की भावना को बल मिलेगा।

स्कोपस और वेब आफ साइंस को बनाया मानक

विश्वविद्यालय की ‘रिसर्च अवार्ड एवं इंसेंटिव नीति’ में स्कोपस और वेब आफ साइंस को मानक बनाया गया है। पुरस्कार के लिए वही शिक्षक और परास्नातक , पीएचडी व पोस्ट डाक्टरल फेलाे शोधार्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके शोधपत्र स्कोपस या वेब आफ साइंस इंडेक्स में विश्वविद्यालय संबद्धता सहित प्रकाशित होंगे। प्रकाशति शोधपत्रों को स्कोपस जर्नल रैंकिंग के आधार पर क्यू वन से क्यू फोर तक चार श्रेणियों में बांटा गया। पुरस्कार के दावे भी प्रकाशन व इंडेक्स किए जाने के तीन महीने के अंदर किए जाएंगे।