कानपुर में युवक ने दी जान, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता से था परेशान, वहीं देहात में फंदे पर लटका मिला युवक का शव
कानपुर में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों ने आत्महत्या कर ली। एक युवक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार असफल होने से परेशान था, जबकि दूसरे युवक का शव फ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर और कानपुर देहात में दो युवकों ने जान दे दी। एक युवक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल रही असफलताओं से परेशान होकर जान दी। वहीं एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। परिवार वालों ने हत्या की आंशका जताई है।
सचेंडी थानाक्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होने और गेहूं की फसल खराब होने से परेशान होकर युवक ने मफलर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह मां सोकर उठी तो बेटे का शव लटकता देखकर बेसुध हो गईं। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।
बिनौर, हीरासिंह का पुरवा गांव निवासी 23 वर्षीय शुभम सिंह के पिता ज्ञान सिंह का 2023 में निधन हो चुका है। परिवार में मां संतोषी देवी और छोटा भाई निखिल है। जिसके बाद से शुभम खेती–किसानी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मौसेरे भाई शिवम ने बताया कि शुभम काफी समय से एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। वह दो बार एयरफोर्स की परीक्षा दे चुका था, एक साल एसएससी जीडी की भर्ती में लंबाई कम होने से वजह से उसका चयन नहीं हो पाया था।
मौसेरे भाई ने बताया कि खेतों में पानी भरने से गेहूं की फसल खराब हो गई थी। जिससे वह परेशान चल रहा था, बताया कि मंगलवार देर रात करीब दो बजे वह खेत की रखवाली कर घर आया था, जिसके बाद बरामदे में मफलर से फंदा लगाकर जान दे दी। बुधवार सुबह स्वजन सोकर उठे तो शव लटकता मिला। सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
इधर कानपुर देहात में युवक का फंदे पर मिला शव, हत्या का आरोप
कानपुर देहात : गजनेर के भिल्सी में साढ़ के कंठीपुर गांव का 23 वर्षीय अखिलेश का शव फंदे पर लटका मिला। स्वजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या कर शव लटकाने की बात कही। फोरेंसिक टीम ने जांच की, पुलिस जांच में प्रथमदृष्टया फांसी लगाने की बात है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण पता चलेगा और कार्यवाही होगी।
