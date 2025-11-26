नाइट ड्यूटी से घर जा रहे बाइक सवार चचेरे भाइयों को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौत; पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया में नाइट ड्यूटी करने के बाद घर वापस जा रहे बाइक सवार चचेरे भाइयों को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने रौंद डाला। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक शिवली थाने के लालेपुर गांव के रहने वाले थे।

इस हादसे के बाद हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शिवली थाने के लालेपुर के रहने वाले शिवपाल किसान हैं। शिवपाल ने बताया कि उनका 19 वर्षीय पुत्र धनंजय और उनके भाई का पुत्र 18वर्षीय हिमांशु पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्टरी में काम करते थे।बीती मंगलवार रात को भी दोनों ड्यूटी पर आए थे।

रात में ड्यूटी खत्म कर सुबह करीब साढ़े आठ बजे दोनों बाइक से वापस घर आ रहे थे तभी ए टू जेड प्लांट का पास तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।