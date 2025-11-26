बोलेरो ने बाइक सवार कारोबारी को मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत

संवाद सूत्र, भटनी। शादी समारोह में भाग लेने के बाद बाइक से घर लौट रहे एक मिठाई कारोबारी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। हादसा भटनी -भाटपाररानी मार्ग पर मंगलवार देर रात में हुआ। हादसे के बाद उपचार के लिए मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

