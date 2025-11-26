Language
    बोलेरो ने बाइक सवार कारोबारी को मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    एक बोलेरो ने बाइक सवार व्यवसायी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल व्यवसायी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और तेज़ रफ़्तार गाड़ी चलाने के खतरों पर प्रकाश डाला गया है।

    फाइल फोटो सुरेन्द्र यादव। जागरण

    संवाद सूत्र, भटनी शादी समारोह में भाग लेने के बाद बाइक से घर लौट रहे एक मिठाई कारोबारी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। हादसा भटनी -भाटपाररानी मार्ग पर मंगलवार देर रात में हुआ। हादसे के बाद उपचार के लिए मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    पुलिस के अनुसार, नकहनी के रहने वाले 54 वर्षीय सुरेंद्र यादव पुत्र बिकाऊ यादव नकहनी चौराहे पर मिठाई की दुकान चलाते थे। वह मंगलवार को ग्राम उस्का में एक शादी समारोह में गए थे।वहां से लौटते समय जिगिना मिश्र गांव के समीप एक बोलेरो ने टक्कर मार दिया जिससे सुरेन्द्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

    आसपास के लोग और स्वजन उन्हें सीएचसीभटनी ले गए, वहां पर उनकी स्थिति गंभीर देख चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उनकी मत्यु हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ही बोलेरो छोड़ कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है।