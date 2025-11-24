देवरिया से कानपुर तक दिन में शुरू हुई AC Bus सेवा, 990 रुपये किराये में आसान होगा सफर

जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रदेश शासन द्वारा डिपो को मिली 10 नई बसों में से दो एसी बसों को देवरिया से कानपुर के लिए चलाने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को विधि विधान से एक बस का पूजन कर इसे कानपुर के लिए रवाना किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर रोडवेज परिसर में बड़ी संख्या में चालक और परिचालक उपस्थित रहे। एआरएम ने कानपुर के लिए एसी बस सेवा की शुरुआत को रोडवेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रोडवेज परिसर से एसी बस को वर्कशॉप से बाहर लाया गया। एआरएम कपिलदेव प्रसाद ने बस का पूजन किया। बस में तैनात चालक संतोष सिंह और परिचालक अरुण मिश्र का माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद बस कानपुर के लिए रवाना हुई।