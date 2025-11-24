देवरिया से कानपुर तक दिन में शुरू हुई AC Bus सेवा, 990 रुपये किराये में आसान होगा सफर
देवरिया से कानपुर के लिए एसी बस सेवा शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। रोडवेज परिसर में बस का पूजन किया गया और उसे रवाना किया गया। देवरिया से कानपुर का किराया 990 रुपये निर्धारित किया गया है। एआरएम ने इस सेवा को रोडवेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पहले केवल सामान्य बसें चलती थीं, लेकिन अब एसी बस की सुविधा मिलने से यात्रियों को आराम मिलेगा।
जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रदेश शासन द्वारा डिपो को मिली 10 नई बसों में से दो एसी बसों को देवरिया से कानपुर के लिए चलाने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को विधि विधान से एक बस का पूजन कर इसे कानपुर के लिए रवाना किया गया।
इस अवसर पर रोडवेज परिसर में बड़ी संख्या में चालक और परिचालक उपस्थित रहे। एआरएम ने कानपुर के लिए एसी बस सेवा की शुरुआत को रोडवेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
रोडवेज परिसर से एसी बस को वर्कशॉप से बाहर लाया गया। एआरएम कपिलदेव प्रसाद ने बस का पूजन किया। बस में तैनात चालक संतोष सिंह और परिचालक अरुण मिश्र का माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद बस कानपुर के लिए रवाना हुई।
परिचालन अधिकारी दीनानाथ मिश्र ने बताया कि देवरिया से कानपुर का किराया 990 रुपये एक तरफा रखा गया है, जबकि लखनऊ तक का किराया 792 रुपये और गोरखपुर तक मात्र 114 रुपये है।
पहले कानपुर के लिए केवल सामान्य बसें चलती थीं, लेकिन अब जिले के लोगों को एसी बस की सुविधा मिल गई है। यह देवरिया डिपो के लिए एक नई उपलब्धि है। इस अवसर पर वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राकेश पति त्रिपाठी, विवेक द्विवेदी, विपिन मिश्र आदि भी उपस्थित रहे।
