Fog Alert: कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, 50 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घंटे लेट, कानपुर में बेंगलुरु की फ्लाइट भी प्रभावित 

कानपुर में एक घंटे 27 मिनट देरी से आई बेंगलुरु की फ्लाइट

कोहरे का असर विमानों के उड़ान पर भी लगातार बना हुआ है। कोहरे के चलते बेंगलुरु की फ्लाइट रविवार को एक घंटे 27 मिनट देरी से शहर पहुंची। मुंबई की फ्लाइट भी चकेरी हवाई अड्डे पर 21 मिनट देरी से उतरी। हालांकि, दिल्ली और हैदराबाद की उड़ानें अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचीं। बेंगलुरु की फ्लाइट दोपहर 12:05 बजे आकर 12:35 बजे जाती है लेकिन रविवार को यह फ्लाइट एक घंटे 27 मिनट की देरी से 1:32 बजे पहुंची और 2:23 बजे रवाना हुई। वहीं, हैदराबाद की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से आठ मिनट पहले आई। इसके चकेरी एयरपोर्ट पर आने का समय दोपहर 12:45 बजे और जाने का समय 1:20 बजे है। यह फ्लाइट 12:37 बजे आकर 1:24 बजे वापस हैदराबाद के लिए उड़ी। इसी तरह, दिल्ली की फ्लाइट भी तीन मिनट पहले पहुंचे। दोपहर दो बजे आने वाली फ्लाइट दोपहर 1:57 बजे ही यहां उतर गई। हालांकि, तय समय से 12 मिनट की देरी से 2:52 बजे वापस गई। वहीं, मुंबई की फ्लाइट करीब 21 मिनट की देरी से आई। दोपहर 2:35 बजे आने वाली फ्लाइट 2:56 बजे आकर 3:40 बजे मुंबई के लिए उड़ी।