Fog Alert: कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, 50 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घंटे लेट, कानपुर में बेंगलुरु की फ्लाइट भी प्रभावित
कानपुर में कोहरे और सर्दी के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है, जिससे यात्री ठिठुरते हुए इंतजार कर रहे हैं। रविवार को 50 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे और सर्दी के कारण ट्रेनों के रद्द होने के साथ लेट लतीफी बढ़ती ही जा रही है। रात को आने वाली ट्रेनें सुबह आ रही है ऐसे में यात्री सर्द हवाओं के बीच ठिठुरते हुए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को जहां ट्रेनें रद्द रही वहीं, 50 से ज्यादा ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 10:30 घंटे की देरी से पहुंची। इधर, कोहरे का असर कानपुर एयरपोर्ट में विमान में भी देखने को मिला।
इटावा से ये ट्रेनें रद
- महानंदा एक्सप्रेस
- आगरा लखनऊ इंटरसिटी
इटावा में ये ट्रेनें लेट
- अप कैफियत एक्सप्रेस 10 घंटे 40 मिनट
- पूर्वा एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट
- मरुधर एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट
- आम्रपाली एक्सप्रेस 1 घंटे 54 मिनट
- अवध एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट
- लालगढ़ प्रयागराज एक्सप्रेस 1 घंटे 14 मिनट
- वैशाली एक्सप्रेस 2 घंटे 58 मिनट
- लिंक एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट
- संगम एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट
- मगध एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट
- कोटा पटना एक्सप्रेस 2 घंटे 29 मिनट
- ऊंचाहार एक्सप्रेस 3 घंटे 8 मिनट
- फरक्का एक्सप्रेस 3 घंटे 53 मिनट
- गोमती एक्सप्रेस 2 घंटे 39 मिनट
- शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटे
- मुरी एक्सप्रेस 4 घंटे
- कालका मेल डेढ़ घंटे की देरी से चलकर जंक्शन पर पहुंची।
- डाउन की आम्रपाली एक्सप्रेस 2 घंटे
- शिकोहाबाद पैसेंजर 1 घंटे
- ऊंचाहार एक्सप्रेस 9 घंटे 41 मिनट
- वैशाली एक्सप्रेस 1 घंटे 9 मिनट
- पूर्वा एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट
- कैफियत एक्सप्रेस 7 घंटे 50 मिनट
- पटना कोटा एक्सप्रेस 4 घंटे 25 मिनट
- प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट
- मरुधर एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट
- कालका मेल 1 घंटे 33 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची।
कानपुर में ये ट्रेनें लेट
- वंदे भारत चार घंटे
- लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस छह घंटे
- डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी 10 घंटे
- आनंदविहार-राजधानी 7:45 घंटे
- नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति एक्सप्रेस छह घंटे
- एलटीटी-कानपुर सेंट्रल स्पेशल 18 घंटे
- बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 16 घंटे
- एलटीटी सूबेदारगंज स्पेशल 14 घंटे
- कालिंदी एक्सप्रेस पांच घंटे
- दरभंगा स्पेशल पांच घंटे देरी
कानपुर में एक घंटे 27 मिनट देरी से आई बेंगलुरु की फ्लाइट
कोहरे का असर विमानों के उड़ान पर भी लगातार बना हुआ है। कोहरे के चलते बेंगलुरु की फ्लाइट रविवार को एक घंटे 27 मिनट देरी से शहर पहुंची। मुंबई की फ्लाइट भी चकेरी हवाई अड्डे पर 21 मिनट देरी से उतरी। हालांकि, दिल्ली और हैदराबाद की उड़ानें अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचीं। बेंगलुरु की फ्लाइट दोपहर 12:05 बजे आकर 12:35 बजे जाती है लेकिन रविवार को यह फ्लाइट एक घंटे 27 मिनट की देरी से 1:32 बजे पहुंची और 2:23 बजे रवाना हुई। वहीं, हैदराबाद की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से आठ मिनट पहले आई। इसके चकेरी एयरपोर्ट पर आने का समय दोपहर 12:45 बजे और जाने का समय 1:20 बजे है। यह फ्लाइट 12:37 बजे आकर 1:24 बजे वापस हैदराबाद के लिए उड़ी। इसी तरह, दिल्ली की फ्लाइट भी तीन मिनट पहले पहुंचे। दोपहर दो बजे आने वाली फ्लाइट दोपहर 1:57 बजे ही यहां उतर गई। हालांकि, तय समय से 12 मिनट की देरी से 2:52 बजे वापस गई। वहीं, मुंबई की फ्लाइट करीब 21 मिनट की देरी से आई। दोपहर 2:35 बजे आने वाली फ्लाइट 2:56 बजे आकर 3:40 बजे मुंबई के लिए उड़ी।
यहां से इतने यात्री आए और गए
हैदराबाद से 178, बेंगलुरु से 172, दिल्ली से 144 और मुंबई से 180 यात्री आए। शहर से हैदराबाद के लिए 213, बेंगलुरु के लिए 177, दिल्ली के लिए 178 और मुंबई के लिए 185 यात्री विमानों पर सवार होकर गए।
उन्नाव में ये ट्रेनें रहीं लेट
- वंदेभारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 11:15 बजे से लगभग 1.20 घंटे देरी से दोपहर 12:35 बजे उन्नाव स्टेशन पहुंची।
- नई दिल्ली से चलकर लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस एक घंटा देरी से पहुंची।
- झांसी पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 9:55 की जगह 10:58 बजे एक घंटे तीन मिनट की देरी से पहुंची।
- गोमती एक्सप्रेस 12419 अपने निर्धारित समय सुबह 6:47 की जगह नौ बजे आई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।