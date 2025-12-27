कानपुर से दिल्ली-मुंबई के लिए बढ़ गया किराया, अब टिकट के लिए इतने रुपये अतिरिक्त देने होंगे

जागरण संवाददाता, कानपुर। शुक्रवार से रेलवे ने ट्रेनों का बढ़ा किराया लागू कर दिया। यात्रियों को अब कानपुर से मुंबई जाने के लिए 30 रुपये जबकि दिल्ली के लिए 10 रुपये अतिरिक्त का भुगतान करना पड़ेगा। शुक्रवार से लोगों ने नए किराये पर टिकट बुक किए। वहीं, कानपुर से लखनऊ, फतेहपुर, कन्नौज, उन्नाव सहित 215 किमी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को पुरानी दर से टिकट मिले। उत्तर-मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि कानपुर से नई दिल्ली तक चलने वाली 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस के सभी श्रेणी के किराये में 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई। 25 दिसंबर को जहां फर्स्ट एसी का किराया 1820 रुपये था, वह 26 दिसंबर को 1830 रुपये का हो गया। वहीं सेकेंड एसी 1090 से बढ़कर 1100, थर्ड एसी 785 से बढ़कर 795, थर्ड इकोनामी एसी 725 से 735 और स्लीपर कोच 305 से 315 रुपये हो गया हैं।

लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों की पहली पसंद पुष्पक एक्सप्रेस का भी किराया बढ़ जाएगा। कानपुर से मुंबई तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड इकोनामी एसी व स्लीपर का किराया अभी 3940 रुपये, 2335 रुपये, 1640 रुपये, 1540 व 630 रुपये है, जो बढ़कर 3970 रुपये, 2365 रुपये, 1670 रुपये, 1570 व 655 रुपये तक हो गया।

स्लीपर में किराये में 25 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। 12948 अजीमाबाद एक्सप्रेस से कानपुर से अहमदाबाद के लिए सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड इकोनामी एसी व स्लीपर का किराया अभी 2175 रुपये, 1535 रुपये, 1435 व 585 रुपये है, जो बढ़कर 2200 रुपये, 1560 रुपये, 1465 व 610 रुपये हो गया।

19168 साबरमती एक्सप्रेस कानपुर से अहमदाबाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड इकोनामी एसी व स्लीपर का किराया अभी 3540 रुपये, 2100 रुपये, 1465 रुपये, 1365 व 550 रुपये है, जो बढ़कर 3565, 2125, 1490, 1390 व 570 रुपये हो गया।