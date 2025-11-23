कानपुर में छोटे भाई की बरात उठने से पहले मची चीखपुकार, सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत, रुकवाया पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। छोटे की बरात जाने से पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। सब कुछ पहले से तय होने की वजह से बरात की रस्म के लिए पोस्टमार्टम को रुकवाया गया।

गुजैनी थानाक्षेत्र में शनिवार देर रात पतरसा में पांडु नदी के पास भांजी की शादी से लौट रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे वह खड्ड में जा गिरा। स्वजन को सूचना देकर पुलिस ने उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां कुछ देर चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। रविवार को मृतक के छोटे भाई की शादी होनी है। इस पर स्वजन ने प्रार्थना पत्र देकर एक दिन के लिए पोस्टमार्टम रुकवाने की बात कही है।

जूही राखीमंडी निवासी 41 वर्षीय धर्मेंद्र ई-रिक्शा चलाते थे। परिवार में पत्नी सोनी और चार बच्चे हैं। भाई सुरेंद्र ने बताया कि शनिवार को वह मर्दनपुर में भांजी की शादी में शामिल होने गया था। देर रात वहां से बाइक से लौटते समय पतरसा पांडु नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे वह खड्ड में जा गिरा और उसकी बाइक पुल पर जा गिरी। राहगीरों ने लावारिस हालत में बाइक पड़ी देखकर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक नंबर के आधार पर स्वजन को सूचना दी देकर धर्मेंद्र को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां रविवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र के मौत की खबर सुनकर मां रीता और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सुरेंद्र ने बताया कि रविवार को ही छोटे भाई रोहित की शादी है और साकेत नगर स्थित कबीर गेस्ट हाउस में बरात जानी है। इस पर स्वजन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह सोमवार को पोस्टमार्टम कराएंगे।