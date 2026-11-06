Kanpur Traffic: रामादेवी पर 'यमराज' ने समझाया जीवन का महत्व, 3324 वाहनों का चालान

जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को यातायात नियमों की जागरूकता संग नियम तोड़ने और ओवरस्पीड में वाहन चलाने वाले चालकों के 82 ट्रक-बसों समेत 3324 वाहनों का चालान किया। इसमें गंगा बैराज समेत अन्य हाईवे पर चले अभियान में 435 वाहनों के चालान ओवरस्पीड में किए गए हैं।



डीसीपी ट्रैफिक अभयनाथ त्रिपाठी ने बताया कि हाईवे पर चले अभियान के साथ ही शहर के आंतरिक मार्गों पर भी जो वाहन चालक नियम तोड़ते मिले हैं, उनके 2,889 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। वहीं, दूसरी ओर रामादेवी चौराहा पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर यातायात नियमों के प्रति आमजन और आटो, ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया।

नुक्कड़ नाटक में एक कलाकार ''''यमराज'''' की वेशभूषा में धारण कर बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों, सीटबेल्ट न लगाने वालों और रेड लाइट पार करने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें जीवन का महत्व समझाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पूर्वी जोन प्रथम राजकिशोर यादव ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से वाहन चालकों और आमजन को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

एसीपी यातायात संजय कुमार सिंह व ट्रैफिक इंस्पेक्टर पूर्वी जोन द्वितीय हरिकेश आर्य ने नरौना चौराहा पर आमजन एवं आटो, ई-रिक्शा व टेंपो चालकों को जागरूक किया। उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूकता वाले पंपलेट बांटे। शहर में यातायात माह के तहत आज एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया गया।