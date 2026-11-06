Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 6 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 6 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में गेहूं दड़ा का भाव 2800-2825 रुपये प्रति क्विंटल।
अरहर फूल दाल का भाव 13500-13600 रुपये प्रति क्विंटल।
चांदी 999 टंच का भाव 190700 रुपये प्रति किलोग्राम।
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 6 Nov: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक वस्तुओं के भाव जारी किए गए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं फार्म का भाव 3000 से 3100 रुपये दर्ज किया गया। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8650 रुपये रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये के भाव पर रही। सरसों कोल्हू तेल 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1,90,700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सिक्के और गिन्नी के भाव भी जारी हुए।
कानपुर बाजार भाव शुक्रवार
खुले बाजार में थोक भाव
|वस्तु
|भाव
|इकाई
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800-2825
|प्रति क्विंटल
|आर.आर. 21
|2900-2950
|प्रति क्विंटल
|गेहूं फार्म
|3000-3100
|प्रति क्विंटल
|जौ
|2900-3000
|प्रति क्विंटल
|बेझर
|—
|प्रति क्विंटल
|ज्वार
|2100-3000
|प्रति क्विंटल
|बाजरा
|2300-2400
|प्रति क्विंटल
|मकाई
|2300-2400
|प्रति क्विंटल
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6700-6800
|प्रति क्विंटल
|अरहर
|6900-7000
|प्रति क्विंटल
|मसूर
|5800-6000
|प्रति क्विंटल
|मटर
|4300-4400
|प्रति क्विंटल
|उड़द हरा
|8800-9600
|प्रति क्विंटल
|उड़द काला
|7000-8600
|प्रति क्विंटल
|मूंग
|7500-8000
|प्रति क्विंटल
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|13500-13600
|प्रति क्विंटल
|अरहर स्पे.
|10700-10800
|प्रति क्विंटल
|चना दाल
|8600-8650
|प्रति क्विंटल
|मटर दाल
|5400-5450
|प्रति क्विंटल
|मसूर मलका
|6950-7000
|प्रति क्विंटल
|मसूर दाल
|7150-7200
|प्रति क्विंटल
|उड़द दाल
|8500-13500
|प्रति क्विंटल
|उड़द धोवा
|10000-12000
|प्रति क्विंटल
|मूंग दाल
|7800-9200
|प्रति क्विंटल
|मूंग धोवा
|8500-10000
|प्रति क्विंटल
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|प्रति क्विंटल
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|प्रति क्विंटल
|सेला
|3000-4000
|प्रति क्विंटल
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|प्रति क्विंटल
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1600-1650
|प्रति 50 किग्रा
|मैदा
|1610-1660
|प्रति 50 किग्रा
|सूजी
|1700-1730
|प्रति 50 किग्रा
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|8200-8300
|प्रति क्विंटल
|अलसी
|6900-7000
|प्रति क्विंटल
|अंडी
|5100-5200
|प्रति क्विंटल
|तिल्ली
|10000-15200
|प्रति क्विंटल
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11800-12800
|प्रति क्विंटल
|बटाली
|11500-13000
|प्रति क्विंटल
|सेहुंआ
|5000-5500
|प्रति क्विंटल
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|19500-19600
|प्रति क्विंटल
|अलसी
|19400-19500
|प्रति क्विंटल
|अंडी
|18400-18500
|प्रति क्विंटल
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3400-3450
|प्रति क्विंटल
|अलसी
|6900-7000
|प्रति क्विंटल
|अंडी
|1400-1450
|प्रति क्विंटल
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2160-2147
|प्रति 15 लीटर
|मयूर
|2160-2147
|प्रति 15 लीटर
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5550-5650
|प्रति क्विंटल
|देशी भेली
|5550-5650
|प्रति क्विंटल
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|6300-6400
|प्रति क्विंटल
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|73000-73500
|प्रति क्विंटल
|औरैय्या
|70000-71000
|प्रति क्विंटल
|माधौगढ़
|71000-72000
|प्रति क्विंटल
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|—
|हरा पट्टा
|7000-7200
|—
|बीटी
|8600-8800
|—
|एटी
|—
|—
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17000-17500
|प्रति क्विंटल
|90 इंच
|20000-21000
|प्रति क्विंटल
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|—
|प्रति क्विंटल
|देशी बंगाल
|16500-16600
|प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव
|इकाई
|चांदी कच्ची
|—
|प्रति किग्रा.
|चांदी 999 टंच
|190700
|प्रति किग्रा.
|सिक्का
|2250-2350
|प्रति नग
|सोना बिस्कुट
|145500
|प्रति 10 ग्राम
|सोना रवा
|—
|प्रति 10 ग्राम
|गिन्नी
|108300-118800
|प्रति नग