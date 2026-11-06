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Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 6 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 06 Nov 2026 07:30 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 6 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में गेहूं दड़ा का भाव 2800-2825 रुपये प्रति क्विंटल।

  2. अरहर फूल दाल का भाव 13500-13600 रुपये प्रति क्विंटल।

  3. चांदी 999 टंच का भाव 190700 रुपये प्रति किलोग्राम।

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 6 Nov: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक वस्तुओं के भाव जारी किए गए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं फार्म का भाव 3000 से 3100 रुपये दर्ज किया गया। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8650 रुपये रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये के भाव पर रही। सरसों कोल्हू तेल 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका।

वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1,90,700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सिक्के और गिन्नी के भाव भी जारी हुए।

 

कानपुर बाजार भाव शुक्रवार

खुले बाजार में थोक भाव

वस्तु भाव इकाई
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2800-2825 प्रति क्विंटल
आर.आर. 21 2900-2950 प्रति क्विंटल
गेहूं फार्म 3000-3100 प्रति क्विंटल
जौ 2900-3000 प्रति क्विंटल
बेझर प्रति क्विंटल
ज्वार 2100-3000 प्रति क्विंटल
बाजरा 2300-2400 प्रति क्विंटल
मकाई 2300-2400 प्रति क्विंटल
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6700-6800 प्रति क्विंटल
अरहर 6900-7000 प्रति क्विंटल
मसूर 5800-6000 प्रति क्विंटल
मटर 4300-4400 प्रति क्विंटल
उड़द हरा 8800-9600 प्रति क्विंटल
उड़द काला 7000-8600 प्रति क्विंटल
मूंग 7500-8000 प्रति क्विंटल
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 13500-13600 प्रति क्विंटल
अरहर स्पे. 10700-10800 प्रति क्विंटल
चना दाल 8600-8650 प्रति क्विंटल
मटर दाल 5400-5450 प्रति क्विंटल
मसूर मलका 6950-7000 प्रति क्विंटल
मसूर दाल 7150-7200 प्रति क्विंटल
उड़द दाल 8500-13500 प्रति क्विंटल
उड़द धोवा 10000-12000 प्रति क्विंटल
मूंग दाल 7800-9200 प्रति क्विंटल
मूंग धोवा 8500-10000 प्रति क्विंटल
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000 प्रति क्विंटल
बासमती 1 नं. 10500-11000 प्रति क्विंटल
सेला 3000-4000 प्रति क्विंटल
बासमती 2 नं. 7000-8000 प्रति क्विंटल
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1600-1650 प्रति 50 किग्रा
मैदा 1610-1660 प्रति 50 किग्रा
सूजी 1700-1730 प्रति 50 किग्रा
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 8200-8300 प्रति क्विंटल
अलसी 6900-7000 प्रति क्विंटल
अंडी 5100-5200 प्रति क्विंटल
तिल्ली 10000-15200 प्रति क्विंटल
मूंगफली दाना शिवपुरी 11800-12800 प्रति क्विंटल
बटाली 11500-13000 प्रति क्विंटल
सेहुंआ 5000-5500 प्रति क्विंटल
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 19500-19600 प्रति क्विंटल
अलसी 19400-19500 प्रति क्विंटल
अंडी 18400-18500 प्रति क्विंटल
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3400-3450 प्रति क्विंटल
अलसी 6900-7000 प्रति क्विंटल
अंडी 1400-1450 प्रति क्विंटल
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2160-2147 प्रति 15 लीटर
मयूर 2160-2147 प्रति 15 लीटर
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5550-5650 प्रति क्विंटल
देशी भेली 5550-5650 प्रति क्विंटल
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम.30 6300-6400 प्रति क्विंटल
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 73000-73500 प्रति क्विंटल
औरैय्या 70000-71000 प्रति क्विंटल
माधौगढ़ 71000-72000 प्रति क्विंटल
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17000-17500 प्रति क्विंटल
90 इंच 20000-21000 प्रति क्विंटल
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) प्रति क्विंटल
देशी बंगाल 16500-16600 प्रति क्विंटल
कानपुर सराफा बाजार
शुक्रवार | सोना-चांदी के भाव
वस्तु भाव इकाई
चांदी कच्ची प्रति किग्रा.
चांदी 999 टंच 190700 प्रति किग्रा.
सिक्का 2250-2350 प्रति नग
सोना बिस्कुट 145500 प्रति 10 ग्राम
सोना रवा प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 108300-118800 प्रति नग
 

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