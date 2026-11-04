कानपुर में धनतेरस दीपावली के लिए रूट बदला, आज से मोतीझील और पनकी-कल्याणपुर मार्ग पर नहीं चलेंगे भारी वाहन

जागरण संवाददाता, कानपुर। धनतेरस व दीपावली पर्व के दृष्टिगत मोतीझील मार्ग और पनकी-कल्याणपुर मार्ग पर यातायात के अत्यधिक दबाव एवं जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन कर दिया है। इससे भारी वाहन बुधवार से आठ नवंबर तक डायवर्जन व्यवस्था के क्रम में आवागमन करेंगे।

डीसीपी ट्रैफिक अभयनाथ त्रिपाठी ने बताया कि लागू की गई डायवर्जन व्यवस्था के क्रम में पनकी रोड से आने वाले भारी वाहन जैसे-गैस, पेट्रोल टैंक, व्यावसायिक वाहन एवं बसें कल्याणपुर क्रासिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे। इधर जाने वाले इन वाहनों को चुंगी तिराहा से बगिया क्रासिंग होते हुए निकाला जाएगा। इसी तरह बुधवार सुबह आठ बजे से ही मोतीझील मार्ग पर यातायात डायवर्जन किया गया है।