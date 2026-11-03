Crackers: कानपुर में सज गए पटाखा बाजार, 41 जगहों पर होगी खरीदारी; यहां देखें पूरी लिस्ट और अपने नजदीक का बाजार

अतुल मिश्र, कानपुर। दीपावली से पहले कानपुर में पटाखा बाजार सज गया है। शहर और आसपास के इलाकों में 41 स्थानों पर थोक और फुटकर पटाखों का बाजार लग चुका है। यूनियन क्लब ग्राउंड से लेकर बिठूर तक बाजार लगाए गए हैं। वहीं, बाजार नौ नवंबर तक संचालित रहेगा।

कानपुर थोक पटाखा अस्थाई व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मो. इसरार ने बताया कि सिंहपुर में लगे थोक पटाखा बाजार में इस बार कई नई वैरायटी आई हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े खूब पसंद कर रहे हैं। बाजार में कुल 33 दुकानें लगाई गई हैं।

सुरक्षा के लिए सभी दुकानों के सामने पानी से भरे दो ड्रम और बालू भरी बाल्टियां रखवाई गई हैं। इसके अलावा फायर टेंडर भी तैनात रहेगा। बाजार में अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई है और दुकानों के बीच निर्धारित दूरी रखी गई है। थोक पटाखा बाजार नौ नवंबर तक लगा रहेगा।

इस बार दीपावली पर आसमान रंगीन रोशनी और धमाकों से जगमगाएगा। पटाखा बाजार में आई नई वैरायटी बच्चों से लेकर बड़ों तक को आकर्षित कर रही हैं। इनमें एक के बाद एक रंगीन धमाके करने वाले जानेमन से लेकर 580 शाट्स तक के पटाखे शामिल हैं। वहीं, पैराशूट राकेट और तीन रंगों में आने वाला मल्टी भी लोगों की पसंद बन रहे हैं।

जानेमन पटाखा आसमान में पहुंचकर एक के बाद एक कई रंगीन धमाके करता है और खूबसूरत रोशनी की बौछार बिखेरता है। इसी तरह 12, 30, 60, 120, 240 और 580 शाट्स की वैरायटी भी बाजार में उपलब्ध है। इन्हें एक बार जलाने पर आसमान में लगातार धमाके होते हैं और रंगबिरंगी रोशनी फैलती है।

पैराशूट राकेट आसमान में तेज रोशनी करते हुए काफी ऊंचाई तक जाता है और फिर खुल जाता है। वहीं, मल्टी नाम से आने वाला पटाखा तीन रंगों में उपलब्ध है। यह आसमान में तेज रोशनी के साथ एक के बाद एक तीन धमाके करता है।

इसके अलावा सीटी वाली चकरगिन्नी जलने के साथ तेज आवाज में सीटी बजाती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसी पैकिंग में आने वाला अनार भी आकर्षण का केंद्र है। यह पहले रोशनी बिखेरता है और फिर तेज धमाके के साथ आसमान को रोशन करता है।