Kartika Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कानपुर का कुछ ऐसा रहेगा रूट डायवर्जन, यातायात पुलिस ने जारी किया प्लान

जागरण संवाददाता, कानपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और मेले को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था मंगलवार शाम छह बजे से लेकर बुधवार को गंगा स्नान की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इसे लेकर यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की है।