Kartika Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कानपुर का कुछ ऐसा रहेगा रूट डायवर्जन, यातायात पुलिस ने जारी किया प्लान
कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे से डायवर्जन लागू रहेगा। उन्नाव और चौबेपुर से आने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और मेले को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था मंगलवार शाम छह बजे से लेकर बुधवार को गंगा स्नान की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इसे लेकर यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की है।
ऐसी रहेगी डायवर्जन व्यवस्था (पश्चिम जोन)
- उन्नाव जनपद सीमा से परियर पुल होते हुए कोई भी मध्यम या भारी वाहन जिन्हें चौबेपुर की ओर जाना है। ये वाहन परियर पुल होते हुए बिठूर शनिदेव चौराहा की ओर नहीं आ सकेंगे, ऐसे वाहन गंगा बैराज से मंधना होते हुए जाएंगे।
- चौबेपुर से भारी या मध्यम वाहन शनिदेव चौराहा बिठूर की ओर नहीं आ सकेंगे, ये वाहन मंधना चौराहा, गंगा बैराज होते हुए जाएंगे।
- मंधना चौराहे की ओर आने वाले मध्यम या भारी वाहन ब्लूवर्ड तिराहे से चुंगी चौराहा बिठूर की ओर नहीं जा सकेंगे, ये वाहन यश कोठारी चौराहे से गंगा बैराज होते हुए जाएंगे।
- मंधना और कल्याणपुर की ओर से आने वाले मध्यम व भारी वाहन यश कोठारी चौराहे से चुंगी चौराहा बिठूर की ओर नहीं जा सकेंगे, ये वाहन गंगा बैराज होते जाएंगे।
- यश कोठारी चौराहे से चार पहिया, छह पहिया अथवा अन्य बडे़ सवारी वाहन बिठूर की ओर नहीं जा सकेंगे, ये वाहन ब्लूवर्ड तिराहे से बिठूर की ओर जा सकेंगे।
- चुंगी चौराहे से ब्लूवर्ड तिराहे की तरफ किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा सकेगें, ये वाहन यश कोठारी चौराहे से होते हुए जा सकेगें।
डायवर्जन व्यवस्था मध्य व पूर्वी जोन(पांच नवंबर को सुबह चार बजे से लेकर स्नान समाप्ति तक)
- गंगा बैराज से कोई मध्यम या भारी वाहन अटल घाट कर्बला की ओर नहीं जा सकेंगे, ये वाहन यश कोठारी चौराहा होते हुए कल्याणपुर से जा सकेंगे।
- गुरुदेव चौराहे से आने वाले वाहन जिन्हें मैनावती मार्ग होकर कर्बला चौराहा, गंगा बैराज की तरफ जाना है, ये वाहन मैनावती मार्ग तिराहे से बाएं मुड़कर एनआरआइ सिटी होकर जाएंगे।
- कंपनीबाग की तरफ से आने वाला यातायात जिसे कर्बला चौराहा होकर गंगा बैराज उन्नाव की तरफ जाना है। ये वाहन कर्बला चौराहा से बाएं मुडकर मैनावती मार्ग तिराहा से एनआरआइ सिटी होकर जाएंगे।
- कंपनीबाग चौराहा से वीआइपी रोड होते हुये बीमा चौराहा (जाजमऊ) तक कोई भी भारी या मध्यम वाहन नहीं जा सकेंगे। ये वाहन जीटी रोड होते हुये रामादेवी और कल्याणपुर होते हुए जाएंगे।
- बीमा चौराहा (जाजमऊ) से सिद्धनाथ घाट की ओर कोई भी भारी या मध्यम वाहन नहीं जा सकेंगे।
- फूलबाग चौराहे की ओर से आने वाले चार पहिया वाहन मेघदूत तिराहा से सरसैय्याघाट चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन बड़ा चौराहा से होते हुए जाएंगे।
- कानपुर नगर से शुक्लागंज जनपद उन्नाव की ओर जाने वाले भारी एवं हल्के वाहन नया गंगा पुल होते हुए शुक्लागंज की ओर नहीं जाएंगे। बल्कि ये वाहन झाड़ी बाबा चौराहे से नरोना चौराहे से होते हुए जाजमऊ गंगा पुल से होकर जा सकेंगे।
यहा रहेंगी पार्किंग व्यवस्था
- उन्नाव सीमा परियर पुल की ओर से आने वाले वाहन ध्रुव टीला के पास दाहिने ओर
- चौबेपुर की ओर से आने वाले वाहन छोटे महावीरन के सामने एवं नेत्रपाल गुरुकुल आश्रम के दाहिने ओर व शताब्दी विहार में
- ब्लूवर्ड तिराहे से बिठूर की ओर आने वाले वाहन चुंगी चौराहा से पहले बाएं तरफ गुरुकुल आश्रम में
- परमट घाट पर कंपनी बाग और रावतपुर मार्गो से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को बक्कल पार्किंग में पार्क करेंगे
- फूलबाग, पुलिस लाइन मार्ग होते हुए परमट मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को यूनियन बैंक तिराहे से पहले ग्रीनपार्क स्टेडियम के किनारे पार्क करेंगे
- कंपनी बाग एवं मैनावती मार्ग से अटलघाट गंगा बैराज की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को कर्बला चौराहे से कर्बला मस्जिद वाली सड़क की ओर अपने वाहनों को खड़ा कर सकेंगे
- फूलबाग, बडा चौराहा से सरसैय्याघाट आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को सरसैय्याघाट से चेतना चौराहा के मध्य सड़क के दोंनो ओर पार्क कर सकेंगे
- सिद्धनाथ घाट जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को घाट पर पूर्व निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपने वाहनों को पार्क करेंगे
