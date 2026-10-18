कानपुर दशहरा रामलीला परेड के लिए यातायात में बदलाव, जानें नए रूट और पार्किंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रैफिक पुलिस रामलीला परेड रावण वध एवं दशहरा मेला को देखते हुए यातायात व्यवस्था की दृष्टि से मंगलवार को शाम पांच बजे से डायवर्जन लागू कर दिया है। ये यातायात डायवर्जन उस दिन शाम पांच बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आमजन को डायवर्जन से दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था भी की है।

डीसीपी यातायात अभय नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को दशहरा के दिन रामलीला आयोजन स्थल और आसपास भीड़ रहने की संभावना है। इसलिए यातायात का डायवर्जन जरूरी हो गया है। डीसीपी ने सभी को बदली व्यवस्था में सहयोग करने की भी अपील की है।