अवैध रिश्ते में रोड़ा बने पति को दी दर्दनाक मौत... ट्रेन से फेंककर मार डाला, कोर्ट के आदेश पर बहू और सिपाही सहित 12 पर केस

संवाद सहयोगी, बिठूर(कानपुर)। कानपुर में सेल्स मैनेजर की चलती ट्रेन से फेंककर हत्या का मामला सामने आया है। पिता ने बहू और उसके साथी सिपाही सहित 12 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की तो कोर्ट में गुहार लगाई। अब सभी पर केस दर्ज किया गया।

बिठूर निवासी सेल्स मैनेजर की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सिपाही समेत सात नामजद और पांच अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या, अपहरण, साजिश, मारपीट और धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पिता ने बहू और सिपाही के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच कर रही है।

बिठूर निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनका बेटा अहमदाबाद की एक डिस्पोजल कंपनी में सेल्स मैनेजर था। आरोप है कि एक दिसंबर 2025 की रात कल्याणपुर में यूपी-112 में तैनात रहा सिपाही राहुल कुमार उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने के बहाने उनके बेटे को घर से ले गया।

इसके बाद उसे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली की ले जाया गया,आरोप है कि शिकोहाबाद क्षेत्र में कटौरा बुजुर्ग के पास चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी। चार दिसंबर को रेलवे ट्रैक के पास बेटे का शव मिला था।

सिपाही के बहू से थे अवैध संबंध मृतक के पिता का आरोप है कि सिपाही राहुल कुमार के उनकी बहू से अवैध संबंध थे। इसी वजह से आरोपित उनके बेटे को रास्ते से हटाना चाहते थे।

मौत के बाद बहू के नाम संपत्ति करने के लिए पीटा आरोप लगाया कि 18 दिसंबर को कुछ लोग उनके घर पहुंचे और मकान की रजिस्ट्री बहू के नाम कराने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई।