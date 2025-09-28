व्यापारियों की मांग, दाल और चावल के छोटे पैकेज की जीएसटी घटे, वन टाइम अपील दाखिल का समय बढ़े

कानपुर में जीएसटी रिफार्म 2.0 पर संवाद कार्यक्रम हुआ जिसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापारियों की शिकायतों को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी पर निर्भरता बढ़ाने का आग्रह किया। मंत्री जी ने कहा कि सरकार कर सुधारों पर काम कर रही है और व्यापारियों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर सरकार की निगाह होने की बात भी कही।

जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसटी रिफार्म 2.0 को लेकर मर्चेंट चेंबर में उद्यमियों और व्यापारियों के साथ ही नेक्स्ट जेन जीएसटी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ही जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उद्यमियों और व्यापारियों की शिकायतों को सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया गया।

संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार कभी भी आमजन से दूर नहीं रही है। जीएसटी में बदलाव के लिए बिजली, पानी, दवा, कपड़ा के साथ ही चार सौ से अधिक सामान सस्ते होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी की चिंता हैं, इसलिए उन्होंने दीपावली का गिफ्ट दिया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो वैश्विक हालात हैं,उनमें आत्मनिर्भर बनने में सभी सहयोग करें। इसके साथ ही स्वदेशी पर निर्भरता बढ़ाने के लिए सभी को बेहतर प्रयास करने होंगे। वित्त मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस 10 सालों तक जीएसटी लागू करने का प्रयास करती रही, लेकित तब राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करने पर तब की सरकार नाकाम रही, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री स्व. अरूण जेटली ने इस कार्य को करके दिखाया, उनका आभार है।

उन्होंने कहा कि हमने कर सुधारों के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो लागू हो गया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। हमारी सरकार और अधिकारी सभी के घर-घर जा रहे हैं। व्यापारियों और उद्यमियों से सुझाव लेकर सुधार किए जाएंगे।

व्यापारी और उद्यमियों से मिले सुझाव का निराकरण का दिया आश्वासन कार्यक्रम में जीएसटी मुख्य आयुक्त पीके कटियार, सीबीआइसी सदस्य सुरजीत भुजबल व जीएसटी आयुक्त रोशन लाल ने व्यापारियों से संवाद करते हुए उनके प्रत्येक सवालों का जवाब दिया। लेदर इंडस्ट्री से सुचेता वाही ने जीएसटी में किए सुधारों को स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। सीए धर्मेंद्र ने कहा कि छोटे व्यापारियों को वन टाइम अपील दाखिल करने का समय बढ़ना चाहिए। बिस्किट कारोबारी जसवंत सिंह ने जीएसटी राशि को 30 से 35 पैसे हटाने का सुझाव दिया। उद्यमी सुशील शर्मा ने रक्षा क्षेत्र की इंडस्ट्री में पुर्जे सप्लाई करने वाली लघु एवं सूक्ष्म इंडस्ट्रियों को जीएसटी पांच प्रतिशत करने की मांग की। व्यापारी नेता ज्ञानेंद्र मिश्र ने दाल और चावल के छोटे पैकेज को जीएसटी घटाने का सुझाव दिया। इनके साथ ही हर्षिता, वंदना मिश्र, अभिमन्यू सिंह, आलोक अग्रवाल, जीएसटी कमेटी के सदस्य संतोष गुप्ता ने जीएसटी में सुधार को लेकर सुझाव दिए। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उद्यमी और कारोबारियों के प्रत्येक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो सुझाव मिले हैं, उनको जीएसटी काउंसिल और बोर्ड में ले जाकर सुधार किए जाएंगे।