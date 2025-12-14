चोरों का गजब का टैलेंट.. ईरिक्शा से टक्कर के बाद झगड़े का उठाया फायदा, बीच सड़क खड़ी स्कूटी ले गए चोर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में अजब गजब मामला सामने आया है। ई रिक्शा की टक्कर के बाद स्कूटी चालक से विवाद शुरू हो गया। चालक ने स्कूटी को बीच सड़क में खड़ा कर दिया और ई रिक्शा चालक से झगड़ने लगे। इसी बीच चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए स्कूटी चोरी कर ली।

रावतपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए मामूली विवाद के बीच चोर ने मसवानपुर पर निवासी निजामुद्दीन की स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। स्कूटी सवार निजामुद्दीन और ई-रिक्शा चालक के बीच कहासुनी व मारपीट के दौरान मौका पाकर चोर स्कूटी लेकर फरार हो गया।स्कूटी में पचास हजार रुपए भी थे।पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मसवानपुर के पुरानी फर्रा मस्जिद निवासी निजामुद्दीन ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह शनिवार शाम को नमक फैक्ट्री चौराहे से 9 नंबर क्रासिंग रावतपुर की ओर स्कूटी से जा रहे थे। चौराहे से बाईं ओर मुड़ते समय आगे चल रहा बैटरी ई-रिक्शा अचानक रुक गया। हार्न बजाने के दौरान स्कूटी की रिक्शे में टक्कर हो गई। दोनों के बीच कहासुनी और विवाद शुरू हो गई। मौके पर जुटे राहगीरों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करा दिया।

इसके बाद पीड़ित निजामुद्दीन स्कूटी लेकर आगे बढ़े तो ई-रिक्शा चालक ने दोबारा स्कूटी में टक्कर मार दी। विरोध पर पुनः विवाद हुआ और ई-रिक्शा चालक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, बाद में पुनः लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करा कर झगड़ा शांत कराया।