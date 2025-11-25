गजब के चोर... कानपुर में दुकान में घुसकर पहले कोल्ड ड्रिंक पी, फिर कर गए ये कांड

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ में शातिर चोरों ने सोमवार देर रात एक अंडे और कोल्डड्रिंक दुकान की छत पर लगी सीमेंट की चादर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। हिम्मत इतनी की बेफ्रिक होकर फ्रीज से कोल्डड्रिंक पी। फिर 14 हजार रुपये की नकदी भी उड़ा दी। दुकानदार को मंगलवार सुबह दुकान पहुंचने पर वारदात की जानकारी हुई। पीड़ित ने जाजमऊ पुलिस से शिकायत की है। वहीं, पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की ।

जाजमऊ के ताड़बगिया निवासी विनोद कुमार की जेके कालोनी में अंडे और कोल्डड्रिंक की दुकान है। विनोद के अनुसार वह बीते सोमवार की रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। जिसके बाद चोर छत से सीमेंट की चादर तोड़कर चोर अंदर घुसे। फिर फ्रिज से कोल्डड्रिंक निकालकर पी। इसके बाद चोर गल्ले में रखे 14 हजार रुपये लेकर भाग गए।