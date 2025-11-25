गजब के चोर... कानपुर में दुकान में घुसकर पहले कोल्ड ड्रिंक पी, फिर कर गए ये कांड
कानपुर में एक अनोखी चोरी हुई। चोरों ने दुकान में घुसकर पहले कोल्ड ड्रिंक पी और फिर चोरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ में शातिर चोरों ने सोमवार देर रात एक अंडे और कोल्डड्रिंक दुकान की छत पर लगी सीमेंट की चादर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। हिम्मत इतनी की बेफ्रिक होकर फ्रीज से कोल्डड्रिंक पी। फिर 14 हजार रुपये की नकदी भी उड़ा दी। दुकानदार को मंगलवार सुबह दुकान पहुंचने पर वारदात की जानकारी हुई। पीड़ित ने जाजमऊ पुलिस से शिकायत की है। वहीं, पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की ।
जाजमऊ के ताड़बगिया निवासी विनोद कुमार की जेके कालोनी में अंडे और कोल्डड्रिंक की दुकान है। विनोद के अनुसार वह बीते सोमवार की रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। जिसके बाद चोर छत से सीमेंट की चादर तोड़कर चोर अंदर घुसे। फिर फ्रिज से कोल्डड्रिंक निकालकर पी। इसके बाद चोर गल्ले में रखे 14 हजार रुपये लेकर भाग गए।
मंगलवार सुबह जब उन्होंने दुकान का शटर खोला, तो छत1 की टूटी चादर और कोल्डड्रिंक की खाली बोतलें मिली हैं। साथ ही गल्ले से नकदी भी गायब थी। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
