Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोविंदनगर थाने से 200 मीटर दूर बड़ी चोरी, मोबाइल डीलर एसो के अध्यक्ष की दुकान से 43 मिनट में 60 लाख के मोबाइल ले गए चोर

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    कानपुर के गोविंदनगर में थाने से 200 मीटर दूर स्थित मोबाइल डीलर अध्यक्ष की दुकान में बड़ी चोरी हुई। चोरों ने 43 मिनट में 60 लाख रुपये के मोबाइल फोन चुर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर थाना के करीब दो सौ मीटर दूरी पर रविवार सुबह शातिर नकाबपोश चोरों ने एक मोबाइल शाप का शटर उठाकर से नकदी समेत लाखों कीमत की महंगे मोबाइल पार कर दिए। पीड़ित को सुबह दुकान कानपुर मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उन्हें दुकान पहुंचने पर घटना का पता चला। इस वारदात में करीब 55- 60 लाख रुपये के नुकसान अनुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    इस वारदात को महज 43 मिनट के बीच अंजाम दिया गया। वहीं, वारदात को अंजाम देते पांच आरोपित सीसी फुटेज में कैद हुए हैं। जिसमें सिर्फ एक ही दुकान के अंदर दाखिल हुआ था। मामले में जांच करने पहुंची पुलिस ने छानबीन की। दावा किया कि घटना का जल्द ही खुलासा होगा। बतादें कि घटना के पास ही पुलिस पिकेट प्वाइंट है, पर वहां से पुलिस नदारत थी।

     

    गोविंद नगर के 10 ब्लाक निवासी कानपुर मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज बलेचा की चावला चौराहे के पास ही कृष्णा कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल शाप है। नीरज के अनुसार शनिवार देर शाम वह अपने समय से दुकान बंद कर घर चले गए थे। जब रविवार सुबह कर्मचारी दुकान पहुंचे, तो उन्हे शटर के ताले टूटे हुए मिले थे। जिसकी उन्होंने जानकारी दी।

     

    यहां दुकान के अंदर देखने पर सारा समान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। इसपर उन्होंने चोरी के वारदात की जानकारी पुलिस को दी। मामला बड़ा होने के कारण घटना स्थल पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी समेत गोविंद थाना का पुलिस भी पहुंचा। फिर पुलिस ने दुकान के बाहर लगे सीसी फुटेज देखे। जिसमे रविवार सुबह 4:56 बजे पर पांच संदिग्ध नकाबपोश दुकान के बाहर खड़े दिखे।

     

    उन्होंने साथ लाए कंबल को शटर के सामने लगा दिया। फिर इसकी आड़ में उन्होंने दुकान की शटर के ताले तोड़े । इसके बाद एक टोपी लगाए आरोपित दुकान के युवक अंदर घुस गया। वहीं अन्य इधर उधर घूमने लगे। वहींम, अंदर गए आरोपित ने दुकान में रखें कीमती मोबाइल डब्बे से निकाल कर भरना शुरू किया। फिर वहीं पर 5:47 बजे दुकान के आसपास घूम रहे चार युवक फिर आए।

     

    इसके बाद फिर कंबल लगाकर शटर को उठाकर अंदर गए साथी को बाहर निकाला। इसके बाद वहां से निकल गए। पी़डित नीरज के बताया की चोरी हुए मोबाइलों की कीमत 50 लाख रुपए है। इसके अलावा दुकान में नकदी भी थी। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि वारदात सीसी कैमरों में कैद हुई है। आरोपितों की तलाश के लिए टीम बनाई गई है। वहीं , घटना के आसपास कुछ संदिग्ध वाहनों को भी देखा जा रहा है, जिससे वह आरोपित आए हो। बिहार का गिरोह इस तरह की चाेरियां करता है, जिसकी जांच की जा रही है।