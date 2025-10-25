Language
    कानपुर में बड़ी चोरी: जेवरात और नकदी लूटकर चोर फरार

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    कानपुर में चोरों ने जेवरात और नकदी की लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। भागते समय वे चाभी और रेती छोड़ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    Hero Image

    घर से चोरों ने जेवरात समेत नकदी की चोरी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। थाना जाजमऊ स्थित वाजिदपुर कॉलोनी में बंद पड़े घर का तोड़कर जेवरात समेत 70 हजार रुपये की नकदी पार कर दी। शनिवार सुबह घर लौटे परिवार को घटना का पता चला। इसके बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित कमरे के बाहर रखी फ्रीज के ऊपर रिंच, नकली चाभी और रेती छोड़कर कर भाग निकले।

    पीड़िता खुशनुदा ने बताया कि वह कॉलोनी में अपने बेटे जिशान अहमद के साथ रहती हैं। बताया कि उनके पति इसरार अहमद की वर्षों पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। बताया कि वह 17 अक्टूबर को बेटे के साथ दिल्ली स्थित ससुराल गईं थीं। जहां से शनिवार की सुबह 6 बजे वह वापस घर पहुंची। जहां वह मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर पहुंची। वहां पर उन्हें कमरे का ताला और कुंडी टूटी मिली।

    पीड़िता खुशनुदा के अनुसार ने कमरे में रखी अलमारी में रखे सोने के टब्स, हार सेट, 70 हजार की नगदी, पैर की तौड़िया व घर के दस्तावेज गायब थे। मामले में जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसी फुटेज देखे जा रहें हैं।

