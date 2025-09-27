कानपुर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला टेंट हाऊस संचालक का शव, हत्या कर लटकाने का आरोप

कानपुर के जाजमऊ में एक टेंट हाउस संचालक कृष गुप्ता का शव मिलिट्री फार्म में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली दूसरे समुदाय की युवती और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है क्योंकि कृष का उस युवती से प्रेम संबंध था। परिजनों के अनुसार कृष को पीटा गया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ के ओमपुरवा नई बस्ती में शनिवार सुबह टेंट हाऊस संचालक का शव मिलिट्री फार्म (जंगल) मे पेड़ पर लटका मिला। मामले में मृतक के स्वजनों ने पड़ोसी युवती समेत स्वजनों पर हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया आरोप है , उसको डंडों से पीटा गया, साथ ही मोबाइल भी टूटा मिला। बतादें कि युवती दूसरे समुदाय की है।

ओमपुरवा नई बस्ती निवासी शिवम गुप्ता कमलेश टेंट हाऊस के संचालक हैं। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई 20 वर्षीय कृष गुप्ता भी उनके साथ टेंट हाउस का काम देखता था। बताया कि भाई का घर के बगल में रहने वाली दूसरे समुदाय की युवती से बीते दो साल से प्रेम संबंध चल रहे थे।

बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते उनका भाई युवती के बुलाने पर घर जाता था। जिसपर कुछ माह पहले उनके स्वजनों से विवाद भी चुका है। शिवम के अनुसार एक हफ्ते पहले भाई कृष को युवती के किसी अन्य युवक से बातचीत करने जानकारी हुई। इसपर पर युवती से विवाद भी हुआ था।

बताया कि शुक्रवार देर रात लाइट नहीं आ रही थी , इसपर सभी लोग छत पर ही टहल रहे थे। फिर रात करीब साढ़े तीन बजे लाइट आई। तो घर के सभी लोग नीचे सोने चले गए। वही कृष छत पर ही टहल रहा था। बताया कि जब सुवह सभी करीब साढ़े पांच - छह बजे सोकर उठे। तो कृष अपने बिस्तर पर नहीं था। उसके फोन पर बेल जा रही थी। लेकिन, रिसीव नहीं हो रहा था।

उसकी काफी तलाश के बाद भी पता न चलने पर शिव गोदावरी पुलिस चौकी पर शनिवार सुबह साढ़े 10 बजे गुमशुदगी दर्ज कराने की तहरीर दी। इसके बाद इलाके के रितिक जायसवाल को टहलने के दौरान घर के पास करीब सौ मीटर दूर मिलिट्री के जंगल मे कृष लटका दिखा। जिसपर उसने घर पर आकर जानकारी दी।