कानपुर में मां ने फोन नहीं उठाया तो 10वीं की छात्रा ने दी जान, कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, कानपुर। मां की नाराजगी से क्षुब्ध होकर दसवीं की छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर मूकबधिर ताऊ घर पर थे और परिवार के अन्य लोग पड़ोस में गए थे। शनिवार को परीक्षा देने की जिद पर ननिहाल प्रयागराज से उसकी मां छोड़कर वापस चली गई थी। पड़ाेस से लौटने पर परिवार वालों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद फंदे से उतारकर उसे एलएलआर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत से घर पर कोहराम मच गया।

परमपुरवा निवासी मो. शरताज की 16 वर्षीय बेटी आलिया दसवीं की छात्रा थी। पिता के अनुसार मौजूदा समय में उसकी छमाही परीक्षा चल रही है, लेकिन बेटी अपनी मां रहनुमा के साथ प्रयागराज ननिहाल में थी। उसके साथ में उसकी छोटी बहन खुशी व भाई मेराज भी गए थे। बेटी को परीक्षा की जानकारी हुई तो उसने घर आने व परीक्षा देने की जिद की।

इस पर मां ने डांटा भी, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। इस पर रहनुमा उसे शनिवार को छोड़कर वापस चली गई। मां के जाने के बाद आलिया ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन नाराजगी के चलते उसने फोन नहीं उठाया।

इस बात से क्षुब्ध होकर उसने ऊपर के कमरे में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी। उस वक्त घर पर मूकबधिर उनके मो. आफाक थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पड़ोस में गमी होने पर वहां गए थे। लौटने पर परिवार वालों के पूछने माे. आफाक ने ऊपर की ओर इशारा किया।

इस पर उनकी मां ऊपर के कमरे में पहुंचीं तो आलिया का शव फंदे से लटक रहा था। जूही थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रोडवेज चालक ने शराब के साथ जहर पीकर दी जान कानपुर : नौबस्ता में रोडवेज बस के चालक ने कार में बैठकर शराब के साथ ही जहरीला पदार्थ पी लिया। हालात बिगड़ने पर उसने खुद ही परिवार वालों को जानकारी दी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

धरी का पुरवा निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र कुमार रोडवेज बस के चालक थे। वह कानपुर से लखनऊ बस लेकर चलते थे। छोटे भाई सोनू ने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद अभी डेढ़ माह पहले राजेंद्र ने दूसरी शादी प्रियंका से की थी। पहली पत्नी से भी उन्हें कोई संतान नहीं थी।

सोनू के अनुसार एक जनवरी की शाम भाई काम से लौटे। घर में मां सुधादेवी का आशीर्वाद लिया और चले गए। घर से कुछ दूरी पर कार में बैठकर शराब पी, तभी जहरीला पदार्थ पी लिया था। फिर घर आकर जहर पीने की जानकारी दी थी।