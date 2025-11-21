Language
    कानपुर के जाजमऊ की टेनरी में भीषण आग, मजदूरों ने भागकर बचाई जान, मचा हड़कंप

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक टेनरी में भीषण आग लग गई। आग स्प्रे डिपार्टमेंट में लगने से तेजी से फैली, जिससे मजदूरों में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टेनरी मालिक मोहम्मद आबिद दुबई में रहते हैं और उन्होंने टेनरी किराए पर दे रखी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। थाना जाजमऊ क्षेत्र के संजय नगर स्थित महबूब एंड संस टेनरी में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे आग लग गई। जिसने देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि ये आग स्प्रे डिपार्ट में लगी है। यहां से निकल रहीं आग की लपटें देख कर हड़कंप मच गया। सूचना पर टेनरी पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर क़ाबू पा लिया। वहीं नुक़सान का अभी आंकलन नहीं हो सका।

    जाजमऊ के संजय नगर स्थित महबूब एंड संस के संचालक मोहम्मद आबिद है। इनका आवास जाजमऊ के डिफेंस कालोनी में है। आबिद दुबई में रहते हैं। इसपर उन्होंने टेनरी को किराए पर दे रखा है। यहां आग की लपटें और धुआं देख टेनरी कर्मी बाहर भागे। फिर , वह बगल की तसमिया टेनरी की छत से पाइप लगाकर आग बुझाने का प्रयास करते रहें। फिर पहुंची दमकल ने आग पर क़ाबू पा लिया। अनुमान है कि आग शार्ट सर्किट से लगी है। जाजमऊ फायर स्टेशन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि सूचना पर 15 मिनट में दो दमकल पहुचीं और 30 मिनट में आग पर क़ाबू पा लिया।

     

    इधर, फर्रुखाबाद में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलिंडर में लगी आग

    कमालगंज ब्लाक के गांव गौसपुर में मुख्य मार्ग पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को मिड डे मील बनाने के दौरान गैस सिलिंडर में आग लग गई। लपटें उठने पर विद्यालय में अफरा- तफरी मच गई। कक्षाओं से निकल कर छात्र सड़क पर पहुंच गए। गांव के युवकों ने भीगे हुए बोरे सिलिंडर पर डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद युवक गोलू ने विद्यालय में रखे अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर आग बुझाई। आग पर काबू पाने के बाद सिलिंडर को विद्यालय के बाहर सड़क पर रख दिया गया। घटना के बाद घबराई रसोइया सरला देवी घर चली गई। पुलिस ने प्रधानाध्यापिका मंजूलता गुप्ता से घटना की जानकारी ली।