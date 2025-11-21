कानपुर के जाजमऊ की टेनरी में भीषण आग, मजदूरों ने भागकर बचाई जान, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, कानपुर। थाना जाजमऊ क्षेत्र के संजय नगर स्थित महबूब एंड संस टेनरी में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे आग लग गई। जिसने देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि ये आग स्प्रे डिपार्ट में लगी है। यहां से निकल रहीं आग की लपटें देख कर हड़कंप मच गया। सूचना पर टेनरी पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर क़ाबू पा लिया। वहीं नुक़सान का अभी आंकलन नहीं हो सका।

जाजमऊ के संजय नगर स्थित महबूब एंड संस के संचालक मोहम्मद आबिद है। इनका आवास जाजमऊ के डिफेंस कालोनी में है। आबिद दुबई में रहते हैं। इसपर उन्होंने टेनरी को किराए पर दे रखा है। यहां आग की लपटें और धुआं देख टेनरी कर्मी बाहर भागे। फिर , वह बगल की तसमिया टेनरी की छत से पाइप लगाकर आग बुझाने का प्रयास करते रहें। फिर पहुंची दमकल ने आग पर क़ाबू पा लिया। अनुमान है कि आग शार्ट सर्किट से लगी है। जाजमऊ फायर स्टेशन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि सूचना पर 15 मिनट में दो दमकल पहुचीं और 30 मिनट में आग पर क़ाबू पा लिया।