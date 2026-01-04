कानपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, कई दिनों से तनाव में थी
कल्याणपुर, कानपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 25 वर्षीय छात्रा श्रेया ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मां ने उसे तीसरी मंजिल के कमरे में मृत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने शनिवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मां जब तीसरी मंजिल पर बने कमरे में उसे बुलाने गई तो बेटी का शव फंदे पर लटकता देखा।
कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी ज्ञानेंद्र पाल अपनी 25 वर्षीय बहन श्रेया, मां और दादी-बाबा के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि बहन श्रेया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी।
शनिवार देर रात वह मकान की तीसरे मंजिल पर बने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मां जब उसे किसी काम के लिए बुलाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांककर देखा तो श्रेया का शव साड़ी के सहारे फंदे पर लटकता मिला।
कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्रकांत शुक्ला ने बताया कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण हैं स्वजन भी इसकी जानकारी नहीं दे सके। हालांकि, प्रतियोगी परीक्षा के दबाव को परिवार वाले एक कारण मान रहे हैं। छात्रा का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।
