कानपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, कई दिनों से तनाव में थी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने शनिवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मां जब तीसरी मंजिल पर बने कमरे में उसे बुलाने गई तो बेटी का शव फंदे पर लटकता देखा।

कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी ज्ञानेंद्र पाल अपनी 25 वर्षीय बहन श्रेया, मां और दादी-बाबा के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि बहन श्रेया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी।

शनिवार देर रात वह मकान की तीसरे मंजिल पर बने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मां जब उसे किसी काम के लिए बुलाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांककर देखा तो श्रेया का शव साड़ी के सहारे फंदे पर लटकता मिला।